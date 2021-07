Trapani, consegnata la prima borsa di studio "Nunzio Nasi"

19/07/2021 12:00:00

E' stata consegnata la “Prima Borsa di studio Nunzio Nasi” alla giovane studentessa Karima Miriam Abdouni.



La proclamazione della vincitrice della borsa di studio è avvenuta lo scorso 6 luglio nell’aula magna dell’Istituto Nunzio Nasi, alla presenza della dirigente scolastica Dott.ssa Monia Bonura e del rappresentante del Consiglio d’Istituto: il corpo docenti ha individuato nella signorina Karima Miriam Abdouni la studentessa meritevole di ricevere la borsa di studio che consiste nel sostenere tutte le spese didattiche concernenti il primo anno di studi in istituti superiori. Ai genitori di Karima, presenti, è stato consegnato un voucher con il quale poter usufruire, presso la Libreria Lo Bue in via G.B. Fardella a Trapani, dei testi scolastici e di altro materiale utile per la didattica.



Nella giornata di domenica 18 luglio, invece, i componenti l’associazione culturale G.O.D. Tre Mari Erice hanno voluto premiare Karima con un ulteriore gesto concreto: nella splendida cornice del ristorantino “Lo scoglio” che si trova presso il giardino del fu Villino Nasi, i soci del G.O.D. Tre Mari sezione di Erice, alla presenza del vice sindaco di Trapani, Vincenzo Abbruscato, della professoressa Patrizia Di Gaetano, in rappresentanza dell’Istituto Nunzio Nasi, hanno organizzato un rinfresco nel corso del quale alla giovane Karima è stato omaggiato un computer portatile di ultima generazione. "Alla famiglia di Karima, presente all’evento (i due genitori e la sorella maggiore) vanno i nostri complimenti per avere saputo crescere due ragazze la cui propensione allo studio è tangibile: Karima, in particolare, ci fa ben sperare nelle nuove generazioni poiché – come da lei stessa ammesso – ambisce a diventare una astrofisica. Chissà che un giorno ci si potrà ricordare di questi giorni quando la stampa mondiale parlerà di “Astro Karima” seguendo le orme della nostra Samantha Cristoforetti", commenta il presidente dell'associazione Mario Minaudo.



"E’ con immenso piacere che tutti i componenti la nostra associazione culturale, uomini e donne che credono nel valore dello studio e della solidarietà, sono onorati di aver avuto l’avallo dell’Istituto Scolastico Nunzio Nasi per questa iniziativa diretta alla valorizzazione dell’attitudine allo studio" conclude.