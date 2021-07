Mazara, una sedia da spiaggia per diversamente abili donata al lido Baywatch

23/07/2021 07:00:00

L’associazione culturale MokArte ha consegnato al lido Baywatch una sedia da spiaggia per diversamente abili. La sedia è stata acquistata dalla stessa associazione a seguito di una raccolta fondi effettuata lo scorso anno nel corso dello spettacolo teatrale diretto da Giacomo Bonagiuso “Pina Volante” su Giusy Barraco ed i suoi successi nello sport paralimpico e nella vita.

L’assessore alle Politiche Sociali Vito Billardello, presente alla consegna della sedia per diversamente abili, ha espresso al presidente dell’associazione MokArte Francesca Fontana il compiacimento dell’amministrazione per il gesto di solidarietà.

****

Avviso monopattini - In attuazione del documento tecnico “CIRCOLAZIONE DEI MONOPATTINI A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA (MPPE)" approvato dalla Giunta municipale, è stato pubblicato all'albo pretorio online comunale l'avviso pubblico, a firma del dirigente del settore "Servizi alla Città e alle Imprese" Maurizio Falzone, per selezionare gli operatori pubblici e privati che intendano istituire servizi di Sharing di mezzi MPPE con modalità free-floating a servizio degli utenti per un periodo di sperimentazione di due anni, a decorrere dalla data che verrà comunicata all’atto dell’autorizzazione da parte del Comune di Mazara del Vallo.

Viene fissato un numero massimo di operatori non superiore a 5 e un numero di veicoli, per ogni operatore, non superiore a 200, per un totale complessivo di veicoli sul territorio pertanto non superiore a 1.000.



Le proposte, contenenti la documentazione prevista dall'avviso pubblico, dovranno pervenire al Comune di Mazara del Vallo, pena l’esclusione, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 9 del giorno 30/07/2021, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: lavoripubblici@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it