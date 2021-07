Ad Alcamo nasce l'Enoteca della Sicilia Occidentale

24/07/2021 08:05:00

Lunedì pomeriggio alle 19:00, presso l’Atrio del Castello dei Conti di Modica ad Alcamo, ci sarà la presentazione alla stampa e ai produttori vitivinicoli del territorio dell’Enoteca Regionale della Sicilia – sede Occidentale.

Saranno presenti il Sindaco Domenico Surdi, la Presidente dell’Associazione Enoteca Regionale della Sicilia Occidentale, Maria Possente, il Dirigente Dipartimento Agricoltura, Piero Miosi, il Presidente IRVOS, Sebastiano Di Bella, il Presidente dell’Enoteca Regionale Sicilia Orientale, Pietro Di Giovanni, il Presidente del Consorzio DOC Sicilia Antonio Rallo, il Presidente Assovini, Laurent Bernard de la Gatinais, il Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura, Dario Cartabellotta; a concludere i lavori sarà l’Assessore Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea,Toni Scilla; a moderare l’incontro sarà Fabrizio Carrera, direttore del giornale Cronache di Gusto.

Dichiara il Sindaco della Città di Alcamo, Domenico Surdi: “l’Enoteca rappresenta il fulcro di un progetto di sviluppo che coinvolge non solo la nostra Città, ma la provincia ed il territorio, i nostri produttori potranno avere una casa comune, uno spazio privilegiato, il Castello dei Conti di Modica che farà da vetrina prestigiosa per promuovere il vino e le eccellenze enogastronomiche della Sicilia”. Continua il Sindaco “un ringraziamento a quanti si sono spesi per arrivare a questo momento di partecipazione attiva: i produttori che si sono costituiti in Associazione e a cui abbiamo consegnato le chiavi dell’Enoteca, alla Presidente Maria Possente con la quale abbiamo inaugurato il percorso dell’Enoteca, percorso per cui l’Amministrazione avrà un ruolo di facilitatore, lasciando spazio ai produttori; ancora un ringraziamento all’Assemblea Regionale Siciliana che ha concesso il contributo della legge istitutiva per l’Enoteca e all’Assessore Regionale che ha firmato il Decreto; grazie all’on. le Valentina Palmeri per l’interessamento che ha avuto nel seguire l’iter parlamentare; ed ancora grazie agli assessori Lorella Di Giovanni e Vittorio Ferro che hanno seguito il percorso decisionale per giungere alla costituzione dell’Enoteca che trova nel Castello dei conti di Modica, l’antico maniero simbolo della Città, il luogo privilegiato per dare lustro alla nostra produzione vitivinicola”.

Afferma la Presidente dell’Associazione, Maria Possente: “Abbiamo fortemente voluto questa apertura e ora il vino di qualità della Sicilia trova una nuova dimora, anche molto prestigiosa e strategica, nel Castello dei Conti di Modica ad Alcamo, in un territorio aperto su tutta la Sicilia occidentale, vicino ad arterie di collegamento importanti, per non parlare della vicinanza ai due aeroporti. Vogliamo che produttori e cantine, in questi spazi si sentano a casa e sentano, nella concretezza che deve distinguerci, una struttura al servizio della crescita e dello sviluppo, ma anche di affermazione di una cultura e di una tradizione del vino che, ad Alcamo, ha sempre avuto un riferimento. Vogliamo ripartire da quest’impegno, nel segno di una ritrovata fiducia nel futuro e nella ripartenza del Paese. Noi vogliamo fare la nostra parte”.

«Con lo spirito di supportare l’enologia siciliana avviamo l’attività di valorizzazione e promozione dei vini del territorio isolano.

Vitivinicoltura, ma non solo, poiché l’avvio dell’Enoteca Regionale mette in moto un meccanismo intelligente che facilita la messa in rete dell’intero settore dell’agroalimentare con il turismo: ricetta vincente per favorire l’economia della nostra Isola». Lo afferma l’assessore regionale all’Agricoltura, allo Sviluppo rurale e alla Pesca mediterranea, Toni Scilla, anticipando la presentazione dell’Enoteca Regionale della Sicilia Occidentale prevista per lunedì prossimo, 26 luglio.

«L’obiettivo del progetto, che dall’assessorato all'Agricoltura ha ricevuto un contributo di 140 mila euro per le tre annualità che vanno dal 2021 al 2023, è quello di dare maggiore visibilità alle pregiate produzioni vitivinicole dei nostri territori», ha aggiunto Scilla.

La presentazione dell’Enoteca Regionale della Sicilia Occidentale è fissata per lunedì alle 19.00 presso il Castello dei Conti di Modica (piazza della Repubblica, 6) ad Alcamo.