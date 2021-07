 Tari ad Alcamo, CentrAli per la Sicilia: "M5S e Movimento ABC complici dell'aumento"

25/07/2021 02:00:00

L'aumento della Tari ad Alcamo, aumentata negli ultimi cinque anni di 1milione e 900mila euro, a discapito di cittadini e imprese, è il tema al centro di una nota pubblica del coordinamento cittadino di "CentrAli per la Sicilia Alcamo" che attacca l'amministrazione, il M5S e il Movimento ABC, ritenendoli complici dell'aumento.

"La tragica conclusione in Consiglio Comunale della discussione sulle tariffe della TARI per la Città di Alcamo ha evidenziato due verità incontrovertibili - si legge nella nota -. La prima è che a seguito di una gestione della raccolta dei rifiuti in questi cinque anni di amministrazione Surdi il costo della stessa è aumentata di ben € 1.900.000,00 ( umilioneenovecentomilaeuro )

La seconda è che il Movimento 5 Stelle ed il Movimento ABC si sono resi complici di un aumento della TARI del 113% a DANNO DEL TESSUTO PRODUTTIVO e dei CITTADINI ALCAMESI".

"Al di là delle giustificazioni (alcune ridicole altre penose) la verità è questa e Alcamo deve saperlo. Ricordiamo tutti i manifesti segnaletici del forcaiolo Movimento 5 Stelle contro i consiglieri comunali del 2012 che aumentarono (ma molto meno) le tariffe della Tari. Ricordiamo tutti la spocchiosità del Movimento 5 Stelle che rivendicava il risparmio di € 1.400.000,00 all’anno sulla raccolta dei rifiuti. Ricordiamo tutti lo schifo e l’abbandono dei rifiuti per strada - conclude la nota - che in questi 5 anni Alcamo e gli alcamesi hanno subito da una amministrazione incapace e inadatta. Volevano essere messi alla prova. Questo è il risultato".