A Marsala si riasfaltano le strade buone, e si dimenticano quelle con le buche

“Ma come? Rifanno l’asfalto ad una strada senza buche, se non forse in un breve tratto, e tante altre piene di buche da anni sono sempre in stato di abbandono da anni…”.

E’ quanto lamentano diversi agricoltori dell’entroterra marsalese, non nascondendo il loro stupore per i lavori che il Genio civile (il termine genio, in questo caso, fa un po' sorridere…) in questi giorni ha effettuato lungo una strada che attraversa i vigneti tra Marsala (zona Ciavolo) e Mazara (contrada Mirabile).

“Magari c’erano dei soldi che bisognava spendere – dice un agricoltore – qualche finanziamento recuperato chissà dove, ma come si fa a riasfaltare una strada buona e a lasciare in abbandono tante altre strade dell’entroterra marsalese e mazarese. Strade con tante buche e avvallamenti, con asfalto vecchio e spaccato, dove talvolta si rompono le sospensioni delle nostre auto e dei nostri camion… Questa strada provinciale era in ottime condizioni, mentre nelle vicinanze ci sono altre strade provinciali quasi impraticabili”.