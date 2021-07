Ancora incendi nel Trapanese. Fiamme a Valderice

26/07/2021 17:33:00

Non c'è tregua. Dopo il devastante incendio che ha colpito San Matteo, Pizzolungo e Bonagia, questa mattina ancora fiamme.

Questa volta in contrada Seggio nel territorio di Valderice, dove il rogo ha minacciato di aggredire l'autoparco comunale. Il tempestivo intervento dei volontari dell'associazione Sos Valderice, che hanno fatto alzare in volo l'elicottero Falco 3, ha scongiurato che il fuoco si propagasse ulteriormente. Nel pomeriggio, sempre a Valderice, fiamme anche in zona Cavaliere bassa, nei pressi della cava Oddo.

Incendi di sterpaglie anche a Trapani, in contrada Milo. Insomma, l'emergenza incendi non rientra e l'estate è ancora lunga.