Formate 16 guardie venatorie e ambientali nel Trapanese

27/07/2021 15:28:00

Concluso il corso di formazione per guardie volontarie venatorie e ambientali, organizzato dal Wwf Italia. Sono stati 16 i corsisti che hanno conseguito l’attestato di frequenza che permetterà loro di sostenere l’esame presso la Ripartizione faunistico-venatoria dell’assessorato regionale dell’Agricoltura, al superamento del quale sarà possibile richiedere il rilascio del decreto prefettizio come Guardia Particolare Giurata. Presso la “Casa del Volontariato” di Mazara del Vallo domenica si è svolta la consegna degli attestati, alla presenza – tra gli altri – di Vito Angileri e Vitalba Chirco funzionari della ripartizione faunistico-venatoria di Trapani, di Giuseppe Mazzotta, presidente Wwf Sicilia Area Mediterranea e di Stefania D'Angelo, direttore della Riserva “Lago Preola e Gorghi Tondi”. Il WWF ha organizzato il corso in modalità on-line, secondo le disposizioni di legge anti-covid, per un totale di 74 ore di formazione suddivise in diciotto lezioni frontali di 3, a volte 4 ore ciascuna, e tre lezioni pratiche di 6 ore ciascuna. Un corso che ha impegnato i partecipanti e gli organizzatori sin dal 31 maggio, per ben due mesi. Lo svolgimento on-line ha permesso di poter coinvolgere e avvalersi della professionalità di docenti qualificati intervenuti da varie regioni d’Italia e di rappresentanti degli organi istituzionali competenti in materia (carabinieri forestale CITES di Palermo; Università di Scienze Naturali di Palermo, Corpo Forestale

della Regione siciliana, Spinning Club Italia, Unione Italiana Tiro a Segno, coordinamento nazionale Vigilanza Wwf-Italia). Secondo la normativa vigente le materie affrontate durante il corso sono state: Zoologia e botanica con prove pratiche di riconoscimento Ecosistemi, habitats, biotipi, zone umide Normativa sull’esercizio venatorio e sulla tutela degli animali Armi e munizione da caccia e relativa legislazione Tutela ambientale Pesca nelle acque interne Tutela dei boschi