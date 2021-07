Marsala, oggi comincia "a Scurata" alla Salina Genna

27/07/2021 10:38:00

Prende il via oggi 27 luglio alle 19,15 nella Salina Genna la rassegna “‘a Scurata” Cunti e canti al calar del Sole IV Memorial Enrico Russo. In uno scenario dalla bellezza incredibile, tra sale, terra e vasche di salina, sarà inaugurato il teatro a mare “Pellegrino 1880”, realizzato grazie alle Cantine Pellegrino, main sponsor della rassegna ideata e organizzata dal Movimento artistico culturale città di Marsala. Il teatro è interamente fatto di tufi accostati, senza calce, né malta con innanzi una platea di sale e con sedute di legno, quindi completamente “green”, del tutto ecosostenibile.

Per il taglio del nastro ad aprire la rassegna, il 27 luglio, alle ore 19,15, sarà un evento promosso da “Cantine Pellegrino”. Un racconto, con degustazione di tre vini: Il Salinaro, perfettamente in tema con la location e con l’evento, il Bianco doc di Pantelleria e un vino Marsala Miss Honor”. Infatti con questo vino le Cantine Pellegrino festeggiano i 50 anni dal recupero della Nave Punica al largo di Marsala grazie all’archeologa Honor Frost e al mecenatismo dell’azienda siciliana. Era il 1971 quando la giovane archeologa inglese avviò le operazioni di recupero dal fondo del mare di alcuni legni appartenuti a un relitto risalente al 241 a.C., unico esemplare di Liburna bellica dell’epoca. “Le strade di Honor Frost e della Pellegrino si sono incrociate nel 1971, creando un legame che da allora non si è mai spezzato. È proprio grazie alla caparbietà della studiosa inglese e alla generosità della famiglia Pellegrino, che un importantissimo reperto storico è stato recuperato e ristrutturato per essere esposto e ammirato da tutti. La nave affondò il 10 marzo del 241 a.C. quando le flotte di Roma in una battaglia efferatissima ebbero la meglio sulle imbarcazioni puniche, costringendo di fatto i cartaginesi ad arrendersi”.

Quanto al Doc, si tratta di Isesi, il nuovo bianco Pantelleria doc delle Cantine Pellegrino, di carattere, struttura e forte mineralità, rappresenta l’anima più intima di Pantelleria. “Il nome stesso – spiegano dalle Cantine Pellegrino – è un tributo a Pantelleria, dove quasi 5000 anni fa una popolazione proveniente dall’Africa si insediò per sfruttarne i preziosi giacimenti di ossidiana, l’oro nero dell’antichità. Vennero chiamati Sesioti, la popolazione che abitava nei “Sesi”, strutture megalitiche a forma di tronco di cono progettate da loro, che traggono il nome dal termine dialettale usato dai contadini panteschi per indicare i cumuli di pietre laviche caratteristiche del territorio. I Sesi sono così una delle testimonianze più autentiche del singolare passato dell’isola ed è a questo simbolo ancestrale che Cantine Pellegrino, realtà storica della viticoltura siciliana di cui ricorrono i 140 anni di vita, famosa per la produzione di vini bianchi e rossi, moscati, passiti e marsala, ha deciso di dedicare Isesi, un vino bianco zibibbo Pantelleria doc, espressione autentica di questa terra unica”.

Alle ore 20,00 si terrà il concerto dal titolo: da “Parlami Mariù” a “My way” della Big Band Arco Orchestra - una delle tre Orchestre Jazz della Sicilia -, che replicherà lo spettacolo alle ore 22,00.

In occasione del 30esimo anniversario della fondazione dell’associazione, la stessa offrirà al pubblico le più belle melodie italiane degli anni '40 e '50 fino ad arrivare a Frank Sinatra. Uno spettacolo composto da 25 brani suonati da 16 musicisti e interpretati da Ugo Rosano, componente del rinomato coro londinese "Camden voices", Giada Zichittella e con la partecipazione del cantante palermitano Vicio Rinella. La presenza di alcune tra le personalità musicali più rilevanti come il M° Aldo Bertolino, il giovane emergente sassofonista Edoardo Donato, ul M° Dario Silvia al pianoforte consentono di ritenere il progetto della “Big Band Arco Orchestra” unico nel suo genere in Sicilia. Gli arrangiamenti sono del M° Aldo Bertolino e la direzione d'orchestra della M° Bettina Gandolfo.

Il concerto delle ore 20,00 è già sold out.

La rassegna continua venerdì 30 luglio Giovanni Gulino – già front man della band Marta sui tubi – porterà nella Salina Genna il suo “Muovere Maree tour”, che racchiude canzoni dell'album d'esordio da solista“Urlo Gigante”, uscito a marzo 2020; tanti successi dei Marta Sui Tubi, e l'ultimo singolo dell’artista: "Muovere Maree”, che dà il nome all’intero spettacolo. Ad accompagnare Gulino, alla chitarra acustica, sarà il polistrumentista e produttore marsalese Fabio Genco.