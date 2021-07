Raccolti a Mazara 600 e rotti euro per la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori

28/07/2021 17:45:00

E' stato reso noto il bilancio della manifestazione promossa dalla Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) “Corriamo al lungomare”: evento podistico andato in scena lo scorso 22 luglio a Mazara del Vallo.

Per il Comune "sono numeri molto positivi", in termini di nuovi tesseramenti Lilt (46) e di donazioni (645 euro): “fondi – sottolinea la delegazione Lilt di Mazara del Vallo – che verranno destinati all’acquisto di un dermatoscopio (per la diagnosi precoce dei tumori della pelle), di un lettino e di materiale di ambulatorio medico”.

Obiettivo a medio e lungo termine della Lilt Mazara è l’acquisto di un ecografo (ma si è molto lontani dalla somma occorrente di circa 20mila euro) e la disponibilità di una sede dopo la rinuncia per ragioni logistiche alla sede offerta dall’amministrazione in un locale di Mazara Due.

Oltre che per i numeri legati alla solidarietà e per il positivo messaggio di fare prevenzione delle malattie oncologiche anche e soprattutto attraverso lo sport, la manifestazione “Corriamo al lungomare per la Lilt” è stata anche molto positiva in termini di qualità agonistica con la partecipazione di una rappresentanza di atleti delle associazioni sportive mazaresi e la presenza quale ospite d’onore del forte maratoneta marocchino Mohamed Idrissi.