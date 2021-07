28/07/2021 07:53:00

Polemiche a Trapani per l'ultima ordinanza del Sindaco Giacomo Tranchida, che, per salvaguardare le prove e i concerti del Luglio Musicale a Villa Margherita, impedisce ai locali vicini di trasmettere musica, o organizzare concerti. Ai gestori dei locali sembra un ulteriore schiaffo, in una stagione già difficile per l'emergenza Covid.

Si fa portavoce del malcontento Tore Fileccia: "Per sa lvaguardare le prove del Luglio Musicale ... dall'oggi al domani un SINGOLO (denominato Primo Cittadino) ...azzera la programmazione Musicale nei locali vicini alla Villa ... chiude strade limitrofe ... e rovina economicamente un' ESTATE in corso annullando 27 serate di Musica a molti commercianti che adesso hanno suolo pubblico poco sfruttabile....senza dimenticare i Musicisti a cui sono state cancellate le date" .

Questa invece la nota dell'Amministrazione Comunale:

Il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida ha firmato l'ordinanza che vieta da oggi fino all'11 Settembre 2021 l'effettuazione di concertini musicali e/o piccoli intrattenimenti nelle zone adiacenti e limitrofe la Villa Margherita al fine di consentire al Luglio Musicale lo svolgimento delle prove delle rappresentazioni estive in programma al Teatro “Giuseppe De Stefano”. Il provvedimento, immediatamente esecutivo, prevede anche una serie di novità per quanto concerne la circolazione viaria nelle giornate del 27, 29 e 31 Luglio, 10, 12, 14, 23, 25, 27 e 31 Agosto, 1, 7, 8, 10 e 11 Settembre quando si attueranno le seguenti modifiche:

1. Deviazione in via Spalti per la carreggiata a Sud della Vasca del Tritone;

2. Divieto di circolazione in via Spalti dal tratto di carreggiata che va dalla carreggiata a Sud la vasca del Tritone alla via Osorio;

3. Divieto di circolazione in via Vespri, tratto compreso tra la via Scontrino alla via Spalti;

4. Divieto di circolazione in via Bellini;

5. Divieto di circolazione in via Osorio tratto compreso tra la via Spalti e la via XXX Gennaio;

6. Divieto di circolazione in via Palmerio Abate;

7. Divieto di circolazione in via Giardini;

8. Senso di marcia direzione Nord - Sud in via XXX Gennaio tratto compreso da Piazza Vittorio Veneto alla via Osorio;

9. Autorizzazione il transito veicolare in Piazza Vittorio Veneto direzione di marcia Est - Ovest per la via XXX Gennaio.

Nessuna limitazione alla musica ed alla circolazione viaria è prevista nei giorni 1, 11, 13, 15, 24, 26, 28 Agosto e 2, 3, 4 e 5 Settembre. Il provvedimento si rende necessario per offrire agli estimatori opere di grande rilievo artistico e culturale ed al pari agli artisti - anch'essi professionisti di un comparto decimato dagli effetti della pandemia - di potersi esibire con la concentrazione necessaria.