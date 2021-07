Trapani, sequestrato un pitbull maltrattato dalla proprietaria

28/07/2021 11:07:00

Un pitbull maltrattato dalla proprietaria, una donna trapanese con precedenti penali, è stato sequestrato dai carabinieri intervenuti in seguito alla segnalazione fatta dal'animalista Enrico Rizzi

.Il cane è stato trasferito al canile municipale. Era costretto a vivere in un balcone, al piano terra di un quartiere popolare, legato con con catena cortissima, in balia della spazzatura. In passato la donna era stata denunciata da Enrico Rizzi al quale avrebbe inviato un messaggio audio minacciando di “bruciare sia lui, sia il giudice che indaga su di me per maltrattamenti di animali”.

Alla donna, infatti, erano stati sequestrati altri animali.