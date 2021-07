Sicilia, consigliere leghista spara in strada all'ex socio

29/07/2021 23:12:00

Da tempo non correva buon sangue per questioni economiche legate all'agenzia di onoranze funebri che avevano in società. Ma mercoledì sera, dopo l'ennesima discussione, Gaetano Aronica, 48 anni, consigliere comunale di Licata eletto con la Lega, ha preso la pistola e ha sparato quattro colpi contro il suo ex socio.

La scena è stata ripresa dalla telecamera a circuito chiudo di un negozio non molto distante dal Comune. Aronica insegue l'auto dell'ex socio, Pino Calco di 71 anni, che si ferma improvvisamente, e il consigliere prende la mira, fa fuoco e scappa. Solo uno dei quattro colpi esplosi arriva a colpire Calco, che riporta una ferita al braccio. Aronica poco dopo si è presentato dai Carabinieri con il suo legale e ha confessato quanto accaduto e ha consegnato l'arma. E' indagato dalla procura di Agrigento per tentato omicidio, porto e detenzione di arma clandestina. La pistola, infatti, aveva la matricola abrasa.

Aronica è stato eletto in consiglio comunale, a Licata, nel 2018 con la Lega. Dal partito dicono che non si è mai tesserato e che siede al gruppo misto in consiglio comunale.