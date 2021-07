Trapani, ubriachi impediscono la partenza del treno per Castelvetrano 

29/07/2021 19:45:00

In preda ai fumi dell' alcool hanno impedito la partenza del treno diretto a Castelvetrano. In due sono stati fermati dalla polizia, intervenuta alla stazione ferroviaria di Trapani, e condotti in questura.

Sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. È accaduto questa sera. I due sono saliti a bordo del treno in partenza dalla stazione alle 17.

Hanno iniziato ad infastidire i passeggeri costretti a scendere dal convoglio. Poi l'intervento degli agenti della Squadra volante chiamati dai dipendenti delle Ferrovie per scongiurare che la situazione potesse degenerare.