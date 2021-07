Sta per arrivare A29 ROCK THE CASBAH! a Mazara del Vallo con Max Gazzè

29/07/2021 09:11:00

Mancano pochi giorni all’evento “A29 ROCK THE CASBAH!”. Cresce l’attesa a Mazara del Vallo, dove la Casbah sarà location di un concerto itinerante e a cielo aperto.

Si inizia giovedì 05 agosto, con un tour nelle strade, nelle piazze e nei locali del centro storico. L’obiettivo della manifestazione, fortemente voluta dal Sindaco Salvatore Quinci e dall’Assessore alla cultura Germana Abbagnato, è proprio quello di valorizzare il quartiere arabo e i bar e locali che hanno investito in quell’area.

Il primo concerto prenderà luogo alle 21.30 nella splendida piazzetta San Francesco, farà poi tappa a Largo Mahdiyya e Vicolo Giattino, per poi “esplodere” nei locali del centro storico. Questi gli artisti e le location che li ospiteranno:

• ore 21.30: Manuel Bellone - Piazzetta San Francesco (Casbah di Mazara)

• ore 22.00: ESDRA - Largo Mahdiyya (Casbah di Mazara)

• ore 22.30: Chris Obehi Live Solo - Vicolo Giattino (Casbah di Mazara)

• ore 23.00: The Smuggler Brothers - Cult Wine Bar

• ore 23.00: Chino Mortero - Marrobbio Wine Bar + Mascaarìa

• ore 23.00: Federico Stabile - Caffè La Gioconda

• ore 23.00: Salvatore Maria Ruisi - Principe Granatelli

• ore 23.00: Nerodiluna Trio - Scialà Bar Stuzzicheria

• ore 23.00: VAOT - Caffè Gabè.

Venerdì 6 agosto sarà la volta del concerto più atteso dell’estate in Provincia di Trapani: MAX GAZZE’ si esibirà per l’unica tappa del tour in Sicilia occidentale.

Ad aprire il concerto sarà Avincola. L’inizio è previsto per le ore 21.30.

L’ingresso a Piazza della Repubblica avverrà dalle 19.30, nel rispetto delle norme di sicurezza anti-covid. Il concerto del 6 agosto farà inoltre da apripista regionale per l’utilizzo del Green Pass: sarà obbligatorio proprio da quel giorno esibire il documento di identità e la “certificazione verde” per tutti gli spettatori maggiori di 12 anni.

“L’aspetto della sicurezza è stato per noi sempre prioritario – affermano gli organizzatori Paolo Tedesco e Fabio Crescente. Ancor più in una situazione particolarmente delicata come quella in corso il nostro impegno è quello di garantire la sicurezza a tutti gli spettatori e il rispetto delle regole emanate dal Governo nazionale. Sarà una serata indimenticabile, ma anche estremamente sicura”.

A far da contorno all’evento le realtà imprenditoriali del territorio: bar e pub, strutture ricettive, ristoranti ed altri indispensabili partner che si distinguono per classe ed eleganza.

I biglietti per il concerto di Max Gazzè sono in vendita su tutti i circuiti online nazionali e i punti vendita autorizzati. Il botteghino la sera del concerto sarà ubicato presso l’Info Point Turistico di Mazara del Vallo, sito in Piazza Mokarta, alle spalle dell’Arco Normanno.

MAX GAZZE’ – INFO

Max Gazzè riprende il suo basso e torna in tour. Sarà un'estate ancora all'insegna dei live quella dell'artista, che in questi mesi non si è mai fermato e ha continuato a produrre musica, pubblicando il suo nuovo disco "La matematica dei rami", prodotto insieme alla Magical Mystery Band, tra underground e pop, elettronica e rock.

Gazzè, dopo essere stato il primo a tornare sul palco la scorsa estate per far ripartire la filiera della musica live, sfiorando le 30 date, ed essere sceso in piazza per dare voce alla categoria dei lavoratori dello spettacolo, è pronto a far suonare live i nuovi brani insieme ai suoi straordinari musicisti: Max Dedo ai fiati, Cristiano Micalizzi alla batteria, Clemente Ferrari alle tastiere, Daniele Fiaschi alle chitarre.