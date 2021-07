È partita a Pantelleria l’operazione leishmania free

30/07/2021 10:10:00

A Pantelleria sta iniziando un grande progetto per debellare il contagio della leishmaniosi, malattia mortale per i cani che può trasmettersi all’uomo.

Il progetto è ambizioso e ha un obiettivo importante: far diventare Pantelleria la prima area mondiale “leishmania free”. La bonifica dell’isola, che diventerà la prima area geografica al mondo esente da questa patologia, vede in prima linea l’associazione senza scopo di lucro Amoglianimali che, con il contributo non condizionato di Msd animal health, azienda leader del settore pet, si propone di operare nel campo della prevenzione e e del controllo della leishmaniosi, una malattia infettiva che può colpire anche l’uomo e che oggi risulta tra le più gravi e diffuse nel mondo.

Questo primo passo verso la sconfitta della leishmaniosi rientra all’interno del progetto di più ampio respiro dell’associazione Amoglianimali che, con la campagna “leishmania free”, si pone l’obiettivo di sradicare la malattia dall’intero territorio italiano. Un intento importante che per essere raggiunto necessita di partire da tanti piccoli passi concreti. Il primo di questi è in atto proprio ora nell’isola siciliana. Bonificare dalla malattia provocata dal flebotomo – un minuscolo insetto simile alla zanzara – un territorio grande come l’Italia è un’operazione lunga e complessa. Eliminare questa patologia da un’area geografica relativamente piccola e ristretta come Pantelleria, invece, è un obiettivo raggiungibile nell’immediato.