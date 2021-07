La scomparsa di Francesco. Una bugia sugli studi dietro la sua fuga? L'appello dei genitori

30/07/2021 06:00:00

Continuano senza sosta le ricerche di Francesco Pantaleo, il 23enne marsalese scomparso sabato scorso da Pisa, città un cui viveva da qualche anno.



Sono in Toscana anche i genitori di Francesco, Tonino e Franca, che stanno setacciando Pisa ma anche le città limitrofe insieme alle forze dell’ordine.

Proprio la signora Franca è stata l’ultima a sentire il figlio venerdì sera. La mattina dopo Francesco ha lasciato l’appartamento di Pisa, che condivide con altri due ragazzi da un paio d’anni. Ha lasciato portafogli, pc, telefono e gli occhiali da vista. Di lui da quella mattina nessuna notizia. I genitori lo sentivano un po’ stressato nelle ultime settimane, ma nulla che potesse far pensare ad un gesto così eclatante. Il sospetto è che Francesco, studente di ingegneria, sia rimasto indietro con qualche esame e non l’abbia detto ai genitori per non deluderli. Nei giorni scorsi era fissato l’appello di laurea, e il peso della bugia avrebbe fatto scattare la paura e la scelta di scappare.

In questi giorni i cani molecolari hanno fiutato tracce del ragazzo che portano dalla sua casa alla stazione di San Rossore, non lontano dalla sua residenza. Tracce che si fermano al binario tre. Ma non è certo che Francesco abbia preso il treno, per questo si stanno analizzando le immagini delle telecamere di sicurezza piazzate nella zona. Da quelle della stazione, alle telecamere nelle vie vicino casa. Le ispezioni delle forze dell’ordine, guidate dalla Questura pisana, si sono dirette fino alla riviera toscana, nei lidi.

I genitori in Toscana sono disperati. “Abbiamo bisogno di te nella nostra vita, qualsiasi cosa sia successa non preoccuparti, la risolviamo assieme, torna a casa”, dicono Tonino e Franca davanti le telecamere Rai.

“L’ho sentito un po’ stressato, stanco, ma non mi aspettavao una cosa del genere”, dice mamma Franca. “Noi pensiamo che ci sia stato qualche problema con l’università, e che ci abbia nascosto qualcosa. Ma qualsiasi sia il motivo della sua fuga nulla è irreparabile, i problemi li risolviamo insieme in famiglia. Francesco, torna a casa, abbiamo bisogno di te!”, dice Tonino, stremato da giorni di ricerche.

Qualcuno aveva anche ipotizzato che Francesco Pantale avesse seguito le orme di un altro marsalese che qualche anno fa è scomparso per tentare di arruolarsi nella legione straniera. “Non è vero, non c’è nessuna ammirazione - dice la madre - agli inquirenti abbiamo fornito questo ulteriore elemento, pensando potesse essere utile”. Riservato, poco social, Francesco non ha confidato mai nulla neanche ai suoi coinquilini. Loro hanno accompagnato la polizia nei giorni scorsi nella camera del ragazzo di Marsala. Sulla scrivania il Pc, praticamente svuotato di tutti i file. E lì dentro poteva nascondersi qualche informazione utile per trovarlo o per capire meglio il motivo della sua fuga.