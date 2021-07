La Sicilia brucia: case evacuate, città avvolte dal fumo. La situazione

30/07/2021 19:42:00

Anche oggi la Sicilia brucia.

Incendi nei boschi sui monti attorno alla conca d’oro di Palermo, nella Sicilia Orientale con decine di roghi solo nella provincia di Catania. Un vasto rogo si è sviluppato nelle periferia della città, tra il rione Fossa della creta e via Palermo. Le fiamme alimentate dal forte caldo.

In tutta la Sicilia, fino al prossimo 6 agosto, sono previste pericolosità alta o media per il rischio incendi. Il Dipartimento di Protezione Civile Siciliana ha diramato una nota che prevede livelli di allerta di attenzione (allerta rossa) o di preallerta (allerta arancione), con livelli di ondate di calore dal secondo al terzo livello massimo. Il dispositivo è stato firmato dal dirigente generale della Protezione Civile, Salvo Cocina.

CATANIA. Catania brucia per il caldo e il soffocante vento africano e per le fiamme che alimentano diversi incendi. La zona maggiormente colpita è quella nel rione Fossa Creta dove diverse famiglie sono state costrette a lasciare le loro case. Nella zona si alza un’intesa nube di fumo. Chiuso al traffico l’asse dei servizi e bloccato l’accesso anche ad alcune strade. Un rogo ha distrutto lo stabilimento balneare Le Capannine del lungomare della Plaia. Sui diversi fronti sono impegnati numerosi vigili del fuoco. Rinforzi stanno arrivando a Catania da altri comandi principali della Sicilia.

Alcune abitazioni di via Palermo sono state raggiunte dalle fiamme e sono state prontamente sgomberate. Sul posto stanno operando diverse squadre dei vigili del fuoco, della protezione civile e del corpo forestale presente anche propri elicotteri. Si sono registrati anche momenti di tensione con gli abitanti preoccupati dall’evolversi della situazione. Le fiamme sembrano essere sotto controllo, ma il vento è tornato a spirare forte alimentandole. Il capo dipartimento della Protezione civile, Salvo Cocina, ha richiamato tutto il personale e sospeso le ferie per l’emergenza incendi non solo a Catania ma in diverse province in Sicilia.

A causa degli incendi scoppiati vicino lo scalo l’aeroporto internazionale di Catania ha sospeso le operazioni di volo in arrivo e in partenza per permettere l'intervento dei mezzi elicotteri dei Vigili del fuoco. Lo rende noto la Sac.