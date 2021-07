Picchiato da un posteggiatore abusivo a Piazza Vittorio a Trapani

30/07/2021 14:47:00

Picchiato da un posteggiatore abusivo perchè non voleva dargli soldi. E' accaduto ad un giovane a Trapani: aveva parcheggiato in piazza Vittorio, e quando si è avvicinato il posteggiatore si è rifiutato di pagarlo. E allora lui lo ha minacciato e poi gli ha dato un pugno, colpendolo in faccia. E' accaduto a mezzanotte di domenica scorsa. L'episodio è stato resto noto dalla polizia, che è intervenuta dopo la chiamata dell'uomo.

Giunti immediatamente sul posto, gli operatori delle Volanti trovavano il giovane che, con il volto sanguinante, indicava l’uomo che poco prima lo aveva avvicinato dopo aver regolarmente parcheggiato la propria autovettura mentre era in compagnia di due amiche e, al suo rifiuto di corrispondergli la somma di denaro per la sosta, lo aveva aggredito.

Alla vista dei poliziotti, non pago, il parcheggiatore abusivo raggiungeva l’automobilista e in prossimità degli stessi continuava con le sue minacce cercando, poi, di colpirlo con un pugno. Solo grazie alla prontezza di riflessi degli operatori l’azione non andava a segno e, con non poche difficoltà, gli agenti riuscivano a fermare e bloccare il soggetto.

L’uomo, così, è stato arrestato per tentata estorsione e per le lesioni cagionate all’automobilista. Nella giornata di martedì, a seguito della convalida dell’arresto e della disposizione della custodia cautelare in carcere da parte del Gip di Trapani, la Squadra Mobile dava esecuzione all’ordinanza, e il quarantenne è finito in carcere.