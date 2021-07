Savatteri a Marsala, film a Trapani, Lipari a Mazara

30/07/2021 08:30:00

Qualche appuntamento di oggi in provincia di Trapani.

A Marsala oggi, 30 luglio, alle ore 19.00, si terrà a ingresso libero, nell’atrio del Palazzo Comunale di Marsala, un’anteprima del festival Il Mare colore dei Libri, con il giornalista e scrittore Gaetano Savatteri, che esporrà il suo ciclo di racconti ambientati a Màkari, ispiratori dell’omonima serie televisiva. All’incontro, porteranno i saluti il sindaco di Marsala, Massimo Grillo, e l’assessore alla Cultura, Antonella Coppola. Savatteri dialogherà con il portavoce del Sindaco, Renato Polizzi, l'addetto stampa della rassegna, Daniele Ienna, e Ottavio Navarra, politico (è stato anche candidato Sindaco a Marsala), poi diventato editore, e oggi "ideatore e direttore artistico" del festival il Mare colore dei Libri, in programma dal 6 all’8 agosto a Marsala, nato da una costola della Marina di Libri, festival di Palermo.

TRAPANI. Prende il via presso la Casina delle Palme la rassegna cinematografica organizzata dal Comune di Trapani in collaborazione con l'Ente Luglio Musicale ed il Cine-Teatro Ariston. Tante le serate nelle quali trapanesi e non solo potranno assistere ai film comodamente seduti nello splendido contesto liberty da poco tornato a risplendere. La rassegna terminerà il 15 Settembre e gli spettacoli avranno inizio alle ore 21. Nell'immagine accanto questo articolo, l'elenco completo dei film.

MAZARA. E' in programma oggi, venerdì 30 luglio alle ore 21,30 con la comicità dissacrante di Roberto Lipari e il suo spettacolo 'Non ce n’è comico'. L'ingresso agli spettacoli è con acquisto ticket. Per maggiori informazioni chiamare i numeri: 347-7195881 / 328-5904588.

Alle ore 21:00 presso il Parco di Miragliano - Giardino dell'Emiro si terrà il quinto appuntamento del Teatro di Paglia con lo spettacolo "IL CIRCO DELLE PULCI del proff...BUSTRIC", di e con Sergio Bini, con la Compagnia Bustric di Firenze. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Apertura al pubblico 45 minuti prima dell'inizio dello spettacolo.

Alle ore 21,30 presso il Complesso Corridoni, la rassegna coordinata da Jana Cardinale propone la presentazione del libro "Terra Promessa - Storie di civiltà e migrazioni" di Giorgio Butera (una sorta di ospite fissa delle rassegne organizzate da Cardinale, che in realtà propongono sempre lo stesso giro di autori ai diversi Comuni ...) e Tiziana Ciavardini.

Il programma delle proiezioni (ore 21,30 atrio di Santa Caterina) propone stasera la commedia "Rickfin Festival di Woody Allen