Passaggio di campana al Rotary Club Marsala: Daniele Pizzo il nuovo presidente

30/07/2021 15:30:00

Domenica 25 luglio nella splendida cornice della Villa Favorita si è svolta la tradizionale cerimonia del passaggio della campana del Rotary Club Marsala, durante la quale il presidente uscente Giuseppe Abbate ha consegnato il collare a Daniele Pizzo, il nuovo presidente per l'anno rotariano 2021/2022.

Alla cerimonia erano presenti il Governatore nominato per il 2023/2024 Goffredo Vaccaro, l’assistente del Governatore per il 2020/2021 Erina Vivona, l’assistente del Governatore per il 2021/2022 Ludovico La Grutta, il Sindaco On. Massimo Grillo, il comandante del 37° Stormo Colonnello Moris Ghiadoni, il comandante del Centro C.S.A.R. di Trapani Tenente Colonnello Angelo Mosca, molti soci con consorte e loro ospiti.

Il nuovo consiglio direttivo è composto dal vicepresidente Riccardo Lembo, dal segretario Salvatore Bottone, dal tesoriere Lucia Campanella, dal segretario esecutivo Alessio Mancuso, dal presidente incoming Giuseppe Abbate, dal prefetto Antonio Angileri, dal co prefetto Francoise Bouix e dai consiglieri Lucia Sciacca, Andrea Pipitone e Antonio Rossi.Dopo che il presidente uscente, Giuseppe Abbate, ha esposto una sintesi delle attività realizzate durante l’anno appena concluso, il nuovo presidente, Daniele Pizzo, nel suo discorso di insediamento ha presentato le linee guida per le attività in svolgimento. “Servire per cambiare vite” è il tema del Presidente del Rotary International Shekhar Mehta, secondo cui prendersi cura e servire gli altri è il modo migliore di vivere, perché cambia non solo la vita degli altri, ma anche la nostra. A questo motto si ispirano molte delle attività previste dal presidente Daniele Pizzo per l’anno in corso.



Nella foto Daniele Pizzo e Giuseppe Abbate