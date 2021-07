La nebbia avvolge Trapani e Marsala, immagini e video

31/07/2021 09:12:00

Una folta nebbia ha avvolto ieri notte Trapani e Marsala.

Al porto di Trapani, alla banchina non si vedeva più il mare. Poco visibile anche il faro del Ronciglio punto di riferimento per le navi in entrata e in uscita dallo scalo marittimo. Il traghetto diretto a Pantelleria mentre usciva dal porto ha dovuto suonare la sirena per segnalare la propria presenza alle altre imbarcazioni. La nebbia ha creato un senso di smarrimento anche sulla terraferma. Poi, lentamente, si è diradata.

Qui il video.

Stessa scena a Marsala, sempre nelle zona del porto, in una città frastornata dalla terribile notizia del ritrovamento del corpo di Francesco Pantaleo. La nebbia ha dato ancora più malinconia e cupezza alla serata.