Sicilia, altra giornata rovente. Anche oggi allerta rossa per caldo e rischio incendi

31/07/2021 08:47:00

E' ancora una giornata rovente quella di oggi in Sicilia. La protezione civile regionale ha diramato un'allerta per il rischio incendi e ondate di calore. In diverse province dell'isola l'allerta è di colore rosso per il rischio incendi, solo Trapani, Agrigento e Caltanissetta c'è un livello arancione, di preallerta. Bollino rosso per le ondate di calore a Palermo. Le temperature in tutta la Sicilia arriveranno a 40 gradi, tranne in alcune zone costiere, e le supereranno nella Sicilia centrale.

Massima allerta quindi per il rischio incendi. Anche ieri è stata una giornata di fuoco. Un vasto incendio ha colpito catania, costringendo diverse famiglie ad evacuare le abitazioni. Un lido è stato distrutto, con più di cento persone salvate via mare. L'aeroporto di Fontanarossa è rimasto chiuso per alcune ore per il fumo.

Due giorni di incendi in provincia di Palermo, particolarmente colpita la zona di Piana degli Albanesi. Sono stati giorni infernali, come raccontiamo dettagliatamente in un altro articolo oggi su Tp24.

Anche in provincia di Trapani sarà un fine settimana rovente. Ecco le previsioni.

Sabato 31 Luglio: giornata caratterizzata da cielo poco nuvoloso o velato, temperature comprese tra 22 e 36°C. In particolare avremo ampio soleggiamento e caldo al mattino e al pomeriggio, nuvolosità sparsa alla sera. Durante la giornata di oggi la temperatura massima verrà registrata alle ore 15 e sarà di 36°C, la minima di 22°C alle ore 6. I venti saranno al mattino deboli provenienti da Sud con intensità di circa 8km/h, al pomeriggio deboli provenienti da Sud-Ovest con intensità di circa 10km/h, alla sera deboli provenienti da Sud con intensità di circa 9km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 9.3, corrispondente a 1009W/mq.

Domenica 1 Agosto: giornata caratterizzata da soleggiamento diffuso e caldo, min 25°C, max 37°C. Nel dettaglio: sole e caldo al mattino e al pomeriggio, assenza di nubi alla sera. Durante la giornata di domani si registrerà una temperatura massima di 37°C alle ore 14, mentre la minima alle ore 6 sarà di 25°C. I venti saranno deboli da Sud-Est al mattino con intensità di circa 3km/h, al pomeriggio moderati provenienti da Sud-Ovest con intensità di circa 14km/h, deboli da Nord alla sera con intensità di circa 7km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 9.2, corrispondente a 1005W/mq.