Nuovi limiti di velocità e autovelox sulla Castelvetrano - Selinunte

Nuovi limiti di velocità sulla Strada Statale 115 che collega Castelvetrano con Marinella di Selinunte. Una asse viario caratterizzato dalla presenza di numerosi accessi pubblici e privati anche di strutture ricettive a fruizione turistica.



Con apposita ordinanza il Comandante della Polizia Municipale, Dott. Marcello Caradonna ha istituito il limite massimo di velocità di 50 Km/h nel tratto di Strada Statale in ambi sensi di marcia, dalla progressiva Chilometrica 4+250 alla progressiva Chilometrica 7+500. Sono stati inoltre installati appositi pannelli per avvisare gli automobilisti del “CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITÀ” nei seguenti punti:

a)Direzione di marcia Castelvetrano per Marinella di Selinunte: -Km. 4+280; -Km. 4+640; -Km. 5+320; -Km. 5+670; -Km. 6+200; -Km. 6+630;

b)Direzione di marcia Marinella di Selinunte per Castelvetrano: -Km. 6+600; -Km. 6+170; -Km. 5+800; -Km. 5+270; -Km. 4+600.