Qualche appuntamento di oggi e domani in provincia di Trapani 

Questa domenica gli Amici della Musica di Trapani entrano nel vivo della rassegna estiva Ericestate 2021 con un appuntamento di primissimo piano.

Domenica 1 agosto, alle ore 21.00, nel cortile del Palazzo Sales, ad Erice sarà protagonista il violoncellista Alessandro Palmeri che eseguirà un concerto di musiche di compositori italiani e non solo, su un violone Simone Cimapane del '700. Lo strumento, il cui autore è per molti un nome sconosciuto, ha una particolarità eccezionale: il suo proprietario era un musicista romano che suonava nell'orchestra che eseguì per la prima volta i concerti grossi di Arcangelo Corelli. E’ molto probabile quindi che lo stesso Corelli ebbe non solo l’opportunità di concertare i suoi capolavori ma anche di suonare questo magnifico strumento il cui suono, trecento anni dopo, echeggerà nell'atmosfera ericina. Le musiche del violoncellista palermitano Alessandro Palmeri saranno di Domenico Gabrielli, Johann Sebastian Bach, Giovanni Battista Vitali e Domenico Colombi.

Il costo del biglietto per ogni concerto è di 7,00 euro (intero) e 5,00 euro (ridotto per gli studenti fino a 24 anni). Sarà possibile acquistare il biglietto on line su www.amicidellamusicatrapani.it (American Expess, Maestro, Mastercard, Visa, Discover, Carta Aurea, Paypal) e al Botteghino presso la chiesa di Sant'Alberto in Via Garibaldi –Trapani nei seguenti orari dalle 17.00 alle 19.00 e il giorno del concerto dalle 10.00 alle 12.00. Per avere informazioni è possibile inviare un messaggio su WHATSAPP al +393494764193

MARSALA. La storia di Rino Gaetano attraverso gli occhi di una groupie, ossia una fan particolarmente affezionata che seguiva il suo idolo in tutte le tournee. Si tratta dello spettacolo “Chi mi manca sei tu”, sull’indimenticabile Rino Gaetano, con Marco Morandi e Claudia Campagnola nei panni della groupie. Lo spettacolo musicale si terrà nell’atrio del complesso monumentale San Pietro domenica 1 agosto alle 21,30.

PARTANNA. Nell’ambito della Rassegna “Letture nel Chiostro”, si terrà lunedì 2 agosto, con inizio alle ore 18.30, a Partanna, nel Chiostro dell’ex Monastero delle Benedettine, il primo appuntamento di “Ciuri… e Letture”, il mini ciclo di presentazioni organizzato dall’Associazione Culturale ‘Ciuri’, con il patrocinio del Comune di Partanna, che propone un concerto omaggio dal titolo “C’era una volta… Tributo a Ennio Morricone”, eseguito dai musicisti Gino De Vita, alla chitarra, ed Enzo Toscano, al violoncello, e a seguire la presentazione del libro di Dory Hopps “Cuori nel Fango – Ipocrisie di ieri svelate oggi”, edito da Multiverso Edizioni.

Gino De Vita ed Enzo Toscano interpreteranno una selezione di brani del maestro Morricone, arrangiati per duo, dando vita, anche a Partanna, a un progetto ideato da Filippo Peralta. Un lavoro di studio e ricerca portato avanti dai due musicisti, che hanno voluto inserire in scaletta non solo le più note colonne sonore di film, ma anche brani meno conosciuti.

Per la presentazione del libro “Cuori nel Fango”, interverrà Gloriana Ripa, alla chitarra, e Virgilia Bello, che curerà le letture. Previsto anche l’intervento di Enza Bello, che ha curato la postfazione.

Il libro narra le vicende realmente accadute a tre giovani donne, vissute nel nostro territorio fra il 1898 ed il 1950, che nonostante le difficoltà hanno comunque difeso la vita dei loro figli.