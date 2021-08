Il treno peggiore d'Italia? E' l'intercity Milano-Sicilia

01/08/2021 20:00:00

Il treno peggiore d'Italia? E' l'intercity Sicilia-Milano.

E' la classifica stilata dal ministero dei Trasporti, che prende in considerazione lentezza, pulizia, qualità del servizio. I treni che partono da Milano e da Roma e portano in Sicilia sono i peggiori.

Il Milano - Sicilia è il peggior treno a lunga percorrenza d'Italia, quello che dal capoluogo lombardo arriva a Palermo. Ultimo per puntualità, e va sempre peggio nelle performance. La relazione del Ministero serve a monitorare l'applicazione del contratto di servizio fra lo Stato e Trenitalia e regola il servizio di treni Intercity, quelli del cosiddetto " servizio universale". Sono treni che Gruppo Fs si impegna a garantire al di là delle convenienze di mercato in cambio di un finanziamento di circa 100 milioni di euro l'anno. L'ultimo accordo decennale è del 2017 e in questi mesi al Mit è in corso la " revisione" prevista dopo cinque anni e ritardata dalla pandemia.

Proprio da questa revisione viene fuori con chiarezza che gli Intercity che partono e arrivano in Sicilia sono i peggiori. I Milano-Sicilia sono passati da un indice di puntualità dell'83,13 per cento del 2019 al 75,47 per cento del 2020. Subito dopo i Sicilia- Roma ( due coppie di Intercity Giorno e una coppia di Intercity Notte) che migliorano nella puntualità ( dall' 83,96 al 91,68 per cento) ma rimangono al di sotto degli standard previsti dal contratto di sevizio in compagnia dei treni della direttrice Roma-Puglia.