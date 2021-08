Sicilia, fermato in aeroporto con 19 mila euro in contanti

02/08/2021 09:49:00

Trasportava oltre 19 mila euro in contanti. E' stato fermato e sanzionato un uomo proveniente dagli Stati Uniti all'aeroporto di Palermo Punta Raisi.

Sono stati i Finanziari della Compagnia di Palermo-Punta Raisi Palermo in collaborazione con i funzionari del locale Ufficio delle Dogane grazie al fiuto dell’unità cinofila anti-valuta “Haira” della Guardia di Finanza, a fermare ed identificare il soggetto di origini italiane proveniente dagli Stati Uniti.

Esattamente trasportava 19.410 euro.

Il controllo, effettuato su segnalazione dell’unità cinofila anti-valuta dei militari, ha consentito di identificare un passeggero che trasportava l’ingente somma di denaro, in violazione dei termini di obbligatorietà della dichiarazione in dogana per i trasferimenti di denaro contante. Durante i controlli sui flussi di passeggeri in entrata nello Stato, alla domanda di rito circa il possesso di denaro o valori di ammontare pari o superiore ai 10.000 €, C.E. affermava in maniera generica di trasportare una somma inferiore rispetto alla franchigia autorizzata in assenza di dichiarazione doganale.



Il trasgressore, risultato non recidivo, si è avvalso della definizione agevolata dell’inosservanza, mediante il pagamento dell’oblazione nella misura del 5% della valuta eccedente la soglia consentita di 10.000 euro, come previsto dalla normativa vigente.

L’operazione di controllo rientra in un più ampio programma di verifiche, eseguite in sinergia con la Guardia di Finanza, che negli ultimi mesi hanno consentito di scoprire movimentazioni transfrontaliere di denaro per un valore complessivo di oltre 100 mila euro.