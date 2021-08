02/08/2021 13:47:00

Trapani ricorda Sebastiano Tusa. Questa sera alle 17, al largo di Marettimo, sarà gettata in acqua una corona di fiori in memoria dell'archeologo deceduto, all'età di 66 anni, in un incidente aereo avvenuto il 10 marzo 2019. La tragedia in Etiopia dove Sebastiano Tusa si stava recando per prendere parte ad una conferenza internazionale organizzata dall'Unesco.

Dopo il rientro dall'isola, la manifestazione si trasferità a Torre di Ligny dove sarà intitolata una sala espositiva alla vittima. Alle 20,30, infine, alla Casina delle Palme sarà proiettato un docufilm sulla carriera di Sebastiano Tusa che è stata assessore regionale ai Beni culturali.