   Paceco, al via le manifestazioni “E…state con noi 2021”

02/08/2021 22:00:00

Oltre trenta appuntamenti caratterizzano il programma “E…state con noi 2021” di Paceco, tra spettacoli di cabaret, serate musicali e commedie dialettali, ma anche tornei di scopone, burraco, calcio, bocce, pallavolo, oltre al settimo recital di poesie dialettali e alla prima edizione della rassegna letteraria “Autori in piazza”.

Si tratta soprattutto di manifestazioni e incontri serali, previsti a Paceco e nelle frazioni di Nubia e Dattilo fino al prossimo 12 settembre, anticipati dalla quarta edizione di “Agliorosso Nubia Fest” attualmente in corso.

L’intero programma, patrocinato dal Comune, è stato organizzato dalle Proloco di Paceco e di Nubia, con la collaborazione di varie associazioni del territorio.

L’avvio delle manifestazioni estive è comunicato dall’Amministrazione Comunale di Paceco, che precisa: “Tutte le occasioni di incontro e spettacolo si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative anticontagio per preservare la salute di tutti i cittadini; pertanto, si chiede collaborazione e rispetto delle regole a tutti coloro che parteciperanno agli eventi, al fine di non trasformare dei momenti di gioia e spensieratezza, in serate piene di angoscia e apprensione”. L’Amministrazione, inoltre, rivolge “un ringraziamento alla Proloco di Paceco e a quella di Nubia, per il coordinamento e l’organizzazione delle manifestazioni, e soprattutto a tutte le associazioni che hanno voluto credere in questo progetto di ripartenza sociale, a partire dalla Pro Dattilo”.

Di seguito, il programma di “E…state con noi 2021”.

PACECO

5 Agosto - ore 21 - Piazza Vittorio Emanuele - Commedia dialettale “A famigghia sciancata” a cura dell’Ass. I Teatranti e della Croce Rossa Italiana

7 Agosto - ore 21 - Piazza Vittorio Emanuele - Serata d’intrattenimento musicale a cura dell’Ass. Trinacria Piemonte

8 Agosto - ore 21 - Piazza Vittorio Emanuele - “VII Recital di Poesie Dialettali” a cura dell’Ass. socio-culturale “Carlo Scaduto”

9 Agosto - ore 17 - Piazza Vittorio Emanuele - “IV Torneo di Scopone - Città di Paceco” a cura dell’Ass. Amici dello Scopone

12 Agosto - ore 21 - Piazza Vittorio Emanuele - “Autori in Piazza” Rassegna letteraria a cura dell’Amministrazione comunale: presentazione del libro “L’uomo che ha smesso di fumare (continuando a fumare)” di Francesco Mercadante

13 Agosto - ore 21 - Piazza Vittorio Emanuele - “La Grande Corrida” a cura dei Fratelli Manuguerra e Giusy

14 Agosto - ore 21 - Piazza Vittorio Emanuele - “Il Cabaret” a cura dei Fratelli Manuguerra e Giusy

15 Agosto - ore 21 - Piazza Vittorio Emanuele - Serata d’intrattenimento musicale a cura dell’Ass. Trinacria Piemonte

19 Agosto - ore 21 - Piazza Vittorio Emanuele - Serata d’intrattenimento musicale a cura dell’Ass. Trinacria Piemonte

20 Agosto - ore 21 - Piazza Vittorio Emanuele - Commedia dialettale

“U Partito du mangia mangia” di Rocco Chinnici, regia di Gaspare Adragna, a cura dell’Ass. Alos di Paceco e dell’Ass. I Teatranti

21 Agosto - ore 21 - Piazza Vittorio Emanuele - Serata Musicale e Premiazione del Torneo di Scopone “Città di Paceco” a cura dell’Ass. Amici dello Scopone

22 Agosto - ore 21 - Piazza Vittorio Emanuele - Serata di intrattenimento musicale a cura dell’Ass. Trinacria Piemonte

24 Agosto - ore 21 - Piazza Vittorio Emanuele - Presentazione del libro “Leonardo Vitale. La mia battaglia l’ho vinta” a cura dell’Ass. socio-culturale “Carlo Scaduto” e LIBERA Trapani

26 Agosto - ore 21 - Piazza Vittorio Emanuele - “Autori in Piazza” Rassegna letteraria a cura dell’Amministrazione Comunale: presentazione del libro “New York 15 Park Row - La Storia dimenticata di Andrea Salsedo” di Salvatore Bongiorno

27 Agosto - ore 21 - Piazza Vittorio Emanuele - presentazione del libro “Kòshari. Racconti arabi e maltesi” a cura dell’Ass. socio-culturale “Carlo Scaduto”

28 Agosto - ore 21 - Piazza Vittorio Emanuele - “Concerto Amici Per Sempre”

a cura dell’Ass. Proloco di Paceco

29 Agosto - ore 21 - Piazza Vittorio Emanuele - Serata di intrattenimento musicale del gruppo “Nupul’è and Sicily for You” a cura dell’Ass. Proloco Paceco

2 Settembre - ore 21 - Piazza Vittorio Emanuele - “Autori in Piazza” Rassegna letteraria a cura dell’Amministrazione Comunale: presentazione del libro “Clamoroso” di Giacomo Di Girolamo e Angela Serraino

3 Settembre - ore 21 - Piazza Vittorio Emanuele - Serata di intrattenimento musicale a cura dell’Ass. Trinacria Piemonte

9 Settembre - ore 21 - Piazza Vittorio Emanuele - “Autori in Piazza” Rassegna letteraria a cura dell’Amministrazione Comunale: presentazione del libro “Il Mistero dei Seleka” di Luca Sciacchitano

11 Settembre - ore 21 - Piazza Vittorio Emanuele - Serata di intrattenimento musicale del gruppo Sol De Luna, a cura dell’Ass. Proloco Paceco

12 Settembre - ore 21 - Piazza Vittorio Emanuele - “Premi 91027 Città di Paceco”

NUBIA

29/30/31 Luglio e 1 Agosto - ore 20.30 - Piazza di Nubia

“Aglio Rosso Nubia Fest IV Edizione” a cura dell’Ass. Proloco Nubia

2/7 Agosto - ore 21 - Campetto della Chiesa SS. Immacolata

Torneo di Pallavolo “Memorial Valentina Daidone”

6 Agosto - ore 20.30 - Atrio della Scuola Primaria - Torneo di Burraco a cura dell’Ass. Proloco Nubia

9/13 Agosto - Campo di bocce in via S. Platamone - Torneo di Bocce a coppia

9/14 Agosto - ore 21 - Campetto della Chiesa SS. Immacolata - Torneo di Calcio a 5

19 Agosto - ore 19 - Museo del Sale - Presentazione del libro “Nata a Nubia di Maria Cutugno” a cura dell’Ass. socio-culturale “Carlo Scaduto” e della FIDAPA di Paceco - Terre dell’Elimo Ericino

22 Agosto - ore 8.30 - Di fronte il litorale di Nubia - Gara di Pesca a cura dell’Ass. Il Molo di Nubia

DATTILO

20 Agosto - ore 19 - Atrio della sede della Pro Dattilo - Presentazione del libro “Una città tra due canestri, 35 anni in 11 partite” di Andrea Castellano e Fabio Tartamella, a cura dell’Amministrazione Comunale

21 Agosto - ore 21 - Atrio della sede della Pro Dattilo - Proiezione cinematografica a cura dell’Ass. Pro Dattilo

22 Agosto - ore 21 - Atrio della sede della Pro Dattilo - Proiezione cinematografica a cura dell’Ass. Pro Dattilo