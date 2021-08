Marsala, acque reflue per l'agricoltura: firmato l'accordo

03/08/2021 13:00:00

Acque reflue per l'irrigazione in campo agricolo. Il Comune di Marsala ha firmato l'accordo di collborazione con l'Assessorato all'Agricoltura e il Consorzio bonifica Trapani.

Ieri, a firmare l'accordo, il sindaco Massimo Grillo, l'assessore regionale Toni Scilla e il dott. Antonio Garofalo, commissario straordinario del Consorzio di Bonifica di Trapani.

Già negli anni scorsi, durante l'amministrazione Di Girolamo, era stato avviato un percorso per l'utilizzo delle acque reflue in campo agricolo. Una pratica fondamentale per abbattere lo spreco delle risorse idriche e per tutelare l'ambiente. Negli anni scorsi la Regione aveva già autorizzato l'utilizzo delle acque reflue depurate per usi agricoli e industriali, e venne anche firmata una convenzione con l'O.I., ex Sicilvetro, per l'utilizzo delle acque provenienti dal depuratore di San Silvestro nel processo industriale.

Come è stato affermato dai Rappresentanti istituzionali intervenuti, “l'Accordo guarda davvero al futuro, allo sviluppo dell'agricoltura e all'acqua come elemento essenziale per il comparto agroalimentare su cui la Sicilia punta per ripartire”.

Il sindaco Massimo Grillo ha fatto il punto della situazione comunale sul fronte idrico. “È intollerabile riversare in mare circa 2 milioni di metri cubi all'anno di acqua proveniente dal depuratore di contrada San Silvestro: un enorme spreco d'acqua che con questo Accordo intendiamo porre fine. In tal senso - ha continuato il sindaco Grillo - ritengo che oggi sia un giornata storica per Marsala perchè siamo davanti ad un progetto concreto, sorretto da una sinergia istituzionale che vede compiti e ruoli ben definiti, il tutto nell'interesse della comunità amministrata. In più possiamo contare sull'esperienza del Consorzio di Bonifica di Trapani che ha nell'ing. Fabio Sardo, componente della mia Governance, un dirigente con spiccate competenze nel settore”.

Pensiero condiviso dal commissario straordinario Garofalo che ha parlato dell'Accordo come di “una buona pratica, un progetto pilota da mettere a disposizione di altri Enti con peculiarità agricole come Marsala. Alleviare le sofferenze dei nostri agricoltori non è stato mai facile, con questo Accordo si avvia un nuovo corso sul fronte della risorsa idrica, fondamentale per tutte le Aziende che operano in agricoltura”. Sulla stessa linea Dario Cartabellotta (dirigente gen. Dipartimento Agricoltura) e Giovanni Tomasino (direttore gen. del Consorzio Bonifica Palermo), anch'essi presenti all'incontro assieme al presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano ed alcuni consiglieri. Prima della sottoscrizione dell'Accordo di Collaborazione, l'intervento dell'on. Scilla: “Oggi scriviamo una bella pagina amministrativa e politica a sostegno di questo territorio; un esempio di sinergia interistituzionale che getta serie basi di sviluppo per il comparto agricolo partendo dall'acqua, bene prezioso e che non va sprecato. Il buon lavoro fatto per la Diga Rubino, con oltre 6 milioni di investimento per questo territorio, può continuare con questo nuovo progetto ed altri ancora su cui, con il sindaco Grillo e il presidente Sturiano c'è ampia condivisione. E ciò, anche rispetto alla mia idea di realizzare a Marsala una Cittadella dell'Agricoltura, per fare confluire in un'unica sede i servizi utili al settore”.

L'Accordo di Collaborazione sottoscritto mira a migliorare la rete di distribuzione delle acque irrigue, realizzando infrastrutture di vitale importanza per il settore agricolo e agroalimentare. A tal fine, si sono unite le competenze tecniche e professionali degli Enti coinvolti: il Comune di Marsala curerà gli adempimenti relativi al progetto per la “realizzazione di un sistema di condotte”; il Consorzio di Bonifica di Trapani, forte della dell'esperienza nel settore, collaborerà per l’eventuale gestione degli impianti irrigui; il Dipartimento Regionale Agricoltura farà da cabina di regia e di coordinamento del progetto.