Tragedia a Palermo, paziente Covid si suicida in ospedale lanciandosi dalla finestra

04/08/2021 10:50:00

Un uomo, malato di Covid ricoverato in terapia subintensiva dell'ospedale Cervello di Palermo, questa notte si è tolto la vita gettandosi dal terzo piano del nosocomio.

La tragedia si è consumata in nottata sconvolgendo medici e sanitari dell'ospedale. L'uomo era ricoverato per Covid, ma le sue condizioni, seppur sotto osservazione, non sembravano preoccupanti.

Questa la nota dell'ospedale.

“Nelle prime ore del mattino un paziente ricoverato in terapia subintensiva respiratoria per malattia da SARS CoV2 si è suicidato defenestrandosi dal 3 piano . La tragedia si è consumata in pochi secondi nonostante la prontezza degli operatori sanitari il cui intervento non ha potuto scongiurare il triste epilogo. La direzione strategica esprime vivo cordoglio ai famigliari. Sul punto sono in corso le valutazioni di rito delle autorità preposte. Nel massimo rispetto della dolorosa vicenda umana e della privacy delle persone coinvolte l’azienda non fornirà altri particolari”.