Installata una colonnina per la ricarica dei veicoli elettrici presso Cantine Paolini

05/08/2021 09:46:00

Tempo fa avevamo già pubblicato un articolo (che potete leggere attraverso il seguente link) in cui la storica cantina vinicola Paolini, particolarmente sensibile alla cura ed al rispetto dell'ambiente, aveva realizzato un impianto fotovoltaico da 108,135 kWp, per potenziare quello precedentemente installato da 186 kWp. Ma il loro interesse verso la sostenibilità ambientale è sempre in crescita. Pertanto, presso Cantine Paolini di Marsala, è attiva la colonnina per la ricarica dei veicoli elettrici, il cui costo di ricarica è di € 0,32 per Kw/h.

Cantine Paolini, si è rivolto ad EMOBITALY, in quanto tale sistema di gestione ha la sicurezza di essere integralmente conforme ai requisiti richiesti dalle normative vigenti in Italia per la gestione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici aperte al pubblico.