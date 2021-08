Caldo e incendi in Sicilia. Resta l'allerta rossa

06/08/2021 09:03:00

Non si ferma il gran caldo in Sicilia, e di conseguenza l'allarme incendi. Per tutta la giornata di oggi allerta rossa per il caldo e il rischio incendi nelle province di Enna, Messina e Palermo. Nel trapanese stato di preallerta.

Le temperature in provincia di Trapani sono un po' più basse rispetto ai giorni scorsi grazie ai venti da nord.

Il rischio incendi però resta alto. Ieri è tornato a bruciare Bosco Scorace, il rogo è stato immediatamente spento, un altro incendio ha colpito un capannone nella zona industriale a Trapani.

Ma negli ultimi giorni è stata la provincia di Palermo la più colpita. Un fronte unico dalle Madonie ai Nebrodi. Apocalittiche le immagini che arrivano da Gangi.

Sono 181 gli interventi effettuati ieri dai Vigili del Fuoco in Sicilia. Per fronteggiare l’emergenza incendi nell’Isola - con Palermo, Catania e Messina tra le provincie più colpite - sono stati impiegati 627 uomini, 74 squadre e 135 mezzi operativi per turno. Nel dettaglio sono stati 18 gli interventi ad Agrigento, 26 a Caltanissetta, 33 a Catania, uno a Enna, 22 a Messina, 54 a Palermo, 9 rispettivamente a Ragusa, Siracusa e Trapani.