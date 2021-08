Libri, teatro e musica: tutti gli eventi di oggi in provincia di Trapani

06/08/2021 08:55:00

Si apre un ricco fine settimana di eventi nella provincia di Trapani. Ve ne segnaliamo alcuni.

DIONISIACHE

Continuano gli appuntamenti della VII edizione del Festival Dionisiache, la rassegna teatrale con la direzione artistica di Nicasio Anzelmo, organizzata dal Parco Archeologico di Segesta, diretto da Rossella Giglio.

Venerdì 6 e sabato 7 agosto, al Teatro Antico di Segesta alle 19.15, Anfitrione di Plauto, nella traduzione, adattamento e regia di Livio Galassi, con Debora Caprioglio e Franco Oppini. Insieme a loro, nella produzione targata CTM Centro Teatrale Meridionale e Generazioni Spettacolari, sul palcoscenico Giorgia Guerra, Lorenzo Venturini e Federico Nelli.

Dall’Olimpo scendono sul palco gli dei a divertirci e coinvolgerci, con la spudorata beffa che solo una divina perversione può escogitare a danno dell’ignaro Anfitrione, di cui Giove ha preso l’aspetto per sostituirsi a lui nel talamo nuziale accanto alla bella Alcmena, protetto dalla sadica complicità di Mercurio che ha assunto le sembianze del servo Sosia. Ma quando Anfitrione ritorna vittorioso dalla guerra. E qui si scatena la sbrigliata fantasia di Plauto, magistralmente esaltata dal gioco dei doppi, degli equivoci, dello smarrimento di identità che ci conduce a contemporanee alienazioni. La trama si complica, si contorce, si arrovella fino al più esilarante, inestricabile parossismo che solo il “deus ex-machina” riuscirà felicemente a dipanare.

A seguire, alle 22, si prosegue con la musica di Alexander Romanovsky, con un concerto per pianoforte, evento a cura dell’Ente Luglio Musicale Trapanese. Saranno eseguite musiche di Chopin e Rachmaninov.

Romanovsky all’età di 17 anni vince il primo premio al prestigioso concorso Busoni a Bolzano. Successivamente è ospite di molti palchi tra i più prestigiosi al mondo, come il Concertgebouw di Amsterdam, la Scala a Milano, La Royal Albert Hall di Londra, Teatro Colòn di Buenos Aires, la Sala Grande del Conservatorio di Mosca, Suntory Hall di Tokyo, l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, il Teatro degli Champs-Elysées a Parigi. Si esibisce regolarmente con le maggiori orchestre in Europa, Asia e nelle Americhe, tra cui New York Philamonic e Chicago Symphony, Royal Philamonic, la Filarmonica della Scala e l’Orchestra Nazionale Russa e NHK Symphony.

IL MARE COLORE DEI LIBRI

Parte oggi il festival Il Mare colore dei Libri, che si terrà fino a domenica 8, nella Villa Cavallotti di Marsala. Domani l’apertura è prevista alle 17.00, la chiusura a mezzanotte. Sabato e domenica, invece, i cancelli saranno aperti dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 24. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito. Il festival è anche una fiera del libro: circa 20 case editrici siciliane posizioneranno i loro stand tra i viali della secolare villa di Marsala, che ha ingressi a piazza della Vittoria e lungo viale Isonzo.

All’inaugurazione di domani parteciperanno il sindaco il Marsala Massimo Grillo e il suo assessore alla Cultura, Antonella Coppola. “La nascita di un nuovo festival dedicato ai libri è un evento straordinario, che come tutte le nascite va festeggiato. E’ anche un momento di speranza per il mondo dell’editoria indipendente, perché dopo lunghi mesi di buio provocati dalla pandemia, finalmente ricominciamo a costruire incontri in presenza, che sono necessari per il nostro settore”, così il direttore artistico Ottavio Navarra.

Venti gli appuntamenti in programma per domani, che cominceranno in contemporanea in più fasce orarie: alle 18.00, alle 19.00, alle 20.00, alle 21.00 e alle 22.30. E in diversi punti di Villa Cavallotti, a cui sono stati dati toponimi suggestivi, denominati ad hoc per il festival: Golfo Gianni Rodari, Cala Natalia Ginzburg, Molo Andrea Camilleri, Ormeggio Maria Messina, Baia Goliarda Sapienza e Approdo Leonardo Sciascia. Nomi suggestivi, collegati a grandi nomi della letteratura e al tema del mare con le sue infinite connessioni letterarie, su cui il festival si basa.

Al turno delle 18.00, per il Club mini lettori, nell’ambito del ciclo dei laboratori letterari per bambini, a cura della Libreria Albero delle storie, si presenta La fabbrica dei colori, di Hervé Tullet (L’ippocampo). Sempre alle 18.00, la presentazione di una serie di libri con la partecipazione dei rispettivi autori. Francesca Incandela, che ha scritto L’amore distratto (Libridine), dialogherà con Francesco Mezzapelle. Maria Concetta Armetta, con il suo Da Armalilandia ad Armalicomio, quando gli "armali" insegnano la vita (Pietro Vittorietti Edizioni), converserà con Giuseppe Vultaggio. Antonio Ingrassia, autore per Tatzebao di Quando l'amore sa dove andare, parlerà con Salvatore Ciaramidaro. Walter Vizzini, che ha scritto Il sigillo di Prometeo, edito da Astro Edizioni, dialogherà con Daniele Ienna. Poi, l’approfondimento su Le Vie dei tesori a Marsala, con Laura Anello che converserà con Sara Parrinello e Federica Lombardo dell’Associazione Nonovento. Si passa, poi, agli incontri del turno delle 19.00. Agata Testa presenterà il suo libro Vegetarismo e Veganesimo, pubblicato da PlaceBook. Santo Lombino, autore di Né luna né santi (Navarra Editore), dialogherà con Francesco Virga. Maurizio Macaluso, che ha scritto La pecora nera per Margana Edizioni, colloquierà con Ornella Fulco. La ragazza lunatica (alias Carlotta Galtieri), autrice di Piccole virtù e adorabili vizi (Di Girolamo Editore), converserà con Barbara Lottero. Sempre alle 19.00, ci sarà un incontro con il preside Aldo Ruggieri, dal titolo: Raccontare Marsala, la microstoria nell'editoria trapanese. Con lui dialogherà Gaspare De Blasi.

Ci sono, poi, gli appuntamenti delle 20.00. Lo scrittore Giankarim De Caro presenterà il suo libro Chiancheri (Navarra Editore) insieme ad Achille Sammartano e Simona Piccione. La giornalista Silvana Polizzi presenterà Trapani e la Sicilia occidentale. Le guide ai sapori e ai piaceri (autori vari, La Repubblica). Gli autori Mari Albanese e Angelo Sicilia parleranno del loro libro Io, Felicia. Conversazioni con la madre di Peppino Impastato (edito da Navarra). Interverrà Salvatore Inguì. La scrittrice Cetta Brancato e il magistrato Marzia Sabella presenteranno il loro libro Mafia: singolare, femminile (Navarra Editore). Con le autrici converserà Anna Maria Angileri.

Altri incontri proseguono nella fascia oraria delle 21.00. Peppe Denaro presenterà il suo Makuta (Libridine); interverrà Lorenzo Messina. Angelo Barraco spiegherà la sua raccolta di poesie Caos (Bertoni Editore), insieme a Carla Messina. Salvatore Inguì esporrà il suo libro I martiri dell’America Latina difensori della Terra (Navarra Editore); con lui dialogherà il padre missionario Enzo Amato. Sempre alle ore 21.00, poi, uno spazio musicale con il concerto del Mattaliano Clarinet Quartet.

Infine, alle 22.30, il reading Il mare come materiale, antologia di testi di poeti italiani sul tema del mare, a cura di Francesco Vinci, con Francesco Vittorio Pellegrino, voce recitante, e Roberto Pellegrino, fisarmonica. L’evento è in collaborazione con l'Associazione culturale Capoverso.

Il Mare colore dei Libri è promosso da Navarra Editore con il patrocinio del Comune di Marsala ed è organizzata in collaborazione con la Regione Siciliana - PO FSE Sicilia 2014 -2020.

SPETTACOLI AD ALCAMO

Continua con successo il Cartellone dell’estate alcamese. Venerdì e sabato, alle 20:30, presso l’Anfiteatro Cave Cappuccini, il Piccolo Teatro presenta la commedia comica di Ray Cooney “se devi dire una bugia….è meglio dirla grossa”, con la regia di Franco Regina.

Una commedia di intrecci costruiti su accadimenti della vita quotidiana che, talvolta, assumono sviluppi paradossali. La commedia è ambientata in un albergo di lusso, dove il gioco delle porte ha facile presa e dove l'incalzare della trama, densa di equivoci e colpi di scena rende la vicenda ricca di divertimento e situazioni assurde che stimolano la risata del pubblico. Una farsa dove vengono usati trucchi, colpi di scena, effetti speciali, equivoci, battibecchi che, pur specchiandosi nei vizi e nelle ipocrisie della società che ci circonda, producono sempre l’ilarità del pubblico.

Ed ancora venerdì 06 Agosto, ad Alcamo Marina in c/da Canalotto, alle ore 17:00, per i più piccoli "Insieme in Armonia", laboratorio musicale gratuito a cura dell'Ass. Culturale Musikè.

ORESTIADI DI GIBELLINA

Venerdì 6 agosto al Cretto di Burri avrà luogo il secondo appuntamento di Laboratorio Dante – La Nuova Commedia in occasione delle Orestiadi di Gibellina numero 40, con il ricordo di Dante Alighieri nel 700° anniversario della morte, in collaborazione con l’Assessorato ai Beni Culturali e dell’identità siciliana della Regione Sicilia e la Soprintendenza di Trapani. Andrà in scena Sergio Rubini con “La Vita Nuova” (produzione esclusiva per Orestiadi 2021) la prima opera di attribuzione certa di Dante Alighieri, che l’artista rilegge, racconta, reinterpreta, accompagnato dalle musiche dal vivo di G.U.P Alcaro e Paolo Spaccamonti.

La Vita nuova è stata scritta tra il 1292 ed il 1295 e si tratta di un prosimetro nel quale sono inserite 31 liriche (25 sonetti, 1 ballata, 5 canzoni) in una cornice narrativa di 42 capitoli. In occasione del settecentesimo anniversario della morte del Sommo Poeta, simbolo e icona della cultura italiana nel mondo e geniale creatore della Divina Commedia, uno straordinario patrimonio popolare non riservato alle élite ma a disposizione di tutti, Sergio Rubini ne dà una lettura del tutto originale, un progetto inedito che nasce in Sicilia, per risuonare sul Cretto di Burri, anche grazie alla tessitura musicale costruita intorno alla parola da G.U.P. Alcaro con le sue sonorità elettroniche e dalla chitarra elettrica di Paolo Spaccamonti.

CHATEAU JAZZ

Nuovo appuntamento con la rassegna culturale ‘Castello Grifeo – Chateau Jazz’ al Castello Grifeo, e con ingresso libero, venerdì 6 agosto con inizio alle ore 21. Dopo il primo appuntamento del 2 agosto, con Roberto Zanetti 4et, per ‘PIU’ a SUD di così…’ si esibirà Max Gallo 4et (Special guest Jossy Botte). La XV rassegna culturale ‘Chateau Jazz’ proseguirà domenica 8 agosto, sempre con ingresso libero, con Toni ARCO Vulcanic Trio (feat. Antonio FARAO’) ancora per ‘PIU’ a SUD di così…’.

Le due manifestazioni sono inserite nel cartellone della 19esima edizione di Artemusicultura, la kermesse organizzata dal Comune di Partanna con il patrocinio della Regione Siciliana, dell’Unione dei Comuni della Valle del Belice, del Parco Archeologico di Selinunte e dell'Assemblea Regionale Siciliana.