Max Gazzè a Mazara. Com'è andato il primo evento con Green Pass in provincia di Trapani

07/08/2021 17:15:00

E' stato il primo evento con green pass in provincia di Trapani. Oltre 900 persone, con certificato verde e mascherine, hanno assistito ieri sera al concerto di Max Gazzè a Mazara del Vallo.

Piazza della Repubblica offlimits, entra solo chi ha biglietto e gren pass. Gli accessi alla piazza sono controllati in maniera impeccabile, a "doppia mandata": biglietti e qrcode del Green Pass per assistere in sicurezza al concerto. In più presso l'Infopoint di Piazza Mokarta era stato allestito un hub vaccinale.

Dobbiamo abituarci, è la nuova fase della convivenza con il Covid 19, l'unico modo per riacquisire libertà dimenticate in questi mesi di pandemia.

Il concerto di Gazzè era inserito nella rassegna "Rock the Casbah", che ha visto i vicoletti di Mazara diventare palcoscenico per rockband. Il rock che torna nelle strade e nelle piazze, con attenzione e responsabilità, sì, ma è il segno dei tempi. Gazzè, per il resto, è stato straordinario come sempre, ha raccontato la sua musica, rispolverato vecchi brani che teneva nel cassetto da anni, ha ricordato Franco Battiato, scomparso poco tempo fa, ed eseguito i sui pezzi più noti.