07/08/2021 19:09:00

Un'imbarcazione da diporto finisce sugli scogli vicino a Torre Ligny a Trapani.

E' accaduto nel tardo pomeriggio di oggi, quando un diportista, dopo una giornata trascorsa in barca si trovava in navigazione per rientrare al porto ed ha impattato contro gli scogli di quel tratto di mare con bassi fondali.

Lo scafo si è sfondato ed è rimasto incagliato. Sul posto gli uomini della Guardia Costiera per i soccorsi e per le operazioni di disincaglio.