07/08/2021 15:11:00

Ancora roghi in provincia di Trapani. Un incendio è in corso sul raccordo autostradale di Trapani,proprio in prossimità dell'uscita dall'autostrada, nei pressi del McDonald's.

Le fiamme che si sono sprigionate nei terreni incolti stanno creando non pochi disagi. Il fumo avvolge tutta la zona e le abitazioni vicine. L'incendio costeggia la carreggiata dell'autostrata, tant'è che il tratto di autostrada è bloccato da una camionetta dei vigili del fuoco.

I pompieri sono in azione sul posto per spegnere il fuoco appiccato in vari punti.