   Gli eventi del fine settimana in provincia di Trapani. Ecco cosa c’è da fare

07/08/2021 06:00:00

Vinicio Capossela al Cretto, la Traviata in formato ridotto a Trapani. Gli spettacoli sulle saline a Marsala, la musica a Selinunte. Diversi appuntamenti anche questo fine settimana in provincia di Trapani. Ecco una rapida selezione.



Vinicio Capossela al Cretto di Burri

Sabato 7 agosto al Cretto di Burri avrà luogo il terzo ed ultimo appuntamento di Laboratorio Dante – La Nuova Commedia in occasione delle Orestiadi di Gibellina numero 40, con il ricordo di Dante Alighieri nel 700° anniversario della morte, in collaborazione con l’Assessorato ai Beni Culturali e dell’identità siciliana della Regione Sicilia e la Soprintendenza di Trapani. Andrà in scena il concerto dantesco di Vinicio Capossela, BESTIALE COMEDÍA.



Vedi la bestia per cu’i mi volsi:

aiutami da lei, famoso saggio,

ch’ella mi fa tremar le vene e i polsi

“Affacciarsi a Dante è affacciarsi al pozzo della natura umana. A partire dalla forma a imbuto della cosmogonia della Comedia, l’attrazione è sempre stata presente” – spiega Vinicio Capossela. “Ho iniziato ad appassionarmi a Dante per mito interposto. L’eroe della mia giovinezza è stato il dannato, il bohémien, il distillatore di bellezza Amedeo Modigliani. Modigliani sgranava come un rosario ebbro i versi di Dante a memoria, mentre dipingeva i suoi volti dagli occhi vuoti. E così provai a mandarli a memoria anche io scoprendo la più sublime forma di preghiera umanistica. Una esperienza di spiritualità, che nella ripetizione conduce a una specie di trance. L’attrazione per l’umano, per i suoi miti, per il sublime, per l’inferno, per il peccato e per la virtù, per tutto ciò che desta maraviglia è quello che da quindici anni conduce il mio cammino in musica e parole. Non c’è cosa che Dante non comprenda già. Santi, eroi e viziosi, una certa attrazione per il misticismo, una visione del mondo non specialistica, ma enciclopedica, il cui soggetto è la natura tutta a partire dalla natura umana sono tra le cose dantesche che più mi attraggono. Galeotti per me sono stati molti libri, ma Dante soltanto li comprende tutti.”

Dopo “Bestiario d’amore”, il tour estivo del sommo cantautore si trasforma in una Bestiale Comedìa, un concerto perfetto per chiudere in bellezza questa stagione “bestiale” delle Orestiadi, che celebra egregiamente i 700 anni della morte di Dante Alighieri. Gli anniversari, infatti, offrono l’occasione di misurare il tempo che passa e i mutamenti che porta, ma anche l’opportunità di valutare il tempo non trascorso e ciò che è restato immutato, in modo da poterlo riscattare. Quest’anno è dunque parso naturale che Vinicio Capossela, artista che da tempo orienta la sua ricerca alla riattualizzazione di figure e motivi antichi fuori delle ingiunzioni dell’attualità, abbia pensato un progetto che dal confronto con la Divina commedia tragga punti d’orientamento per una navigazione dantesca nel proprio repertorio. Se quello di Dante è infatti un viaggio tra i morti per salvare i vivi, la Bestiale Comedìa, vuol essere un itinerario nell’immaginazione musicale e letteraria per redimere il reale dallo smarrimento in cui sembra gettato.

La ricerca musicale, artistica e letteraria che Capossela porta avanti da tempo è infatti ricca di riferimenti danteschi. Sebbene le citazioni esplicite ad alcuni passi della “Divina Commedia” siano presenti in particolare in alcuni brani dell’album “Marinai, profeti e balene” del 2011, in tutta la discografia di Capossela riecheggia l’universo metafisico dantesco attraverso una ricerca della ritualità, del primordiale, delle radici mitiche della propria cultura, tutta volta a decifrare e restituire la complessità dell’animo umano. Il concerto per celebrare l’anniversario della morte di Dante Alighieri attingerà dunque da questa vasta discografia: un vero e proprio viaggio nell’aldilà tra santi, creature mitiche, bestie, eroi e, soprattutto, peccatori. I compagni di questa impresa saranno due musicisti di grande talento, il poliedrico Vincenzo Vasi e il virtuoso Raffaele Tiseo, che come Virgilio e Beatrice affiancheranno il cantautore e gli daranno coraggio nel confrontarsi con una delle opere più vaste, monumentali e magnifiche della storia della letteratura mondiale.



“La Traviata in 1H” a Trapani



È La traviata in 1H il nuovo progetto del Luglio Musicale Trapanese, per tutti coloro che vogliono rivivere una delle storie d’amore più struggenti del teatro musicale in soli 60 minuti, ma anche per proporre il grande repertorio ad un pubblico nuovo: domenica 8 agosto, in doppia recita alle 21 e alle 22.45, al chiostro San Domenico, si potrà quindi provare una nuova esperienza d’ascolto della partitura di Giuseppe Verdi, nella riduzione e nell’adattamento musicale di Azzurra Steri, che sarà anche alla guida dell’Ensemble orchestrale e vocale del Luglio Musicale Trapanese.



Il nuovo allestimento del Luglio vede la regia e le luci di Teresa Gargano, mentre le scene e i costumi sono firmati da Danilo Coppola, prima produzione del 2021 ad essere rappresentato nella cornice del Chiostro di San Domenico. Uno spettacolo per tutti che però non semplifica la drammaturgia o la musica, ma la condensa escludendo solo le grandi scene corali: l’essenza della forza del teatro verdiano sarà quindi mantenuta, raccontando dalla nascita dell’amore di Violetta ed Alfredo – interrotto dal bigotto padre di lui, Giorgio Germont – alla corsa contro il tempo per vivere gli ultimi attimi insieme.



«Ho voluto che a raccontare questa storia fossero due donne – racconta Matteo Beltrami, direttore artistico del Luglio Musicale Trapanese –, una giovane regista e una giovane direttrice d’orchestra, che con la loro sensibilità ed esperienza si potessero confrontare con questo capolavoro e darne una loro lettura, per dar vita ad uno spettacolo che si augura di far cambiare idea a chi pensa che lirica racconti qualcosa di lontano dalla vita di tutti i giorni».



I biglietti, dal costo unico di 10€, sono in vendita presso la biglietteria del Luglio Musicale Trapanese, aperta dal lunedì al sabato (10.30-13.00 / 17.30-21.00), nei locali della Villa Comunale; email: botteghino@lugliomusicale.it, telefono 0923 29290.



“A Scurata” e “Il Mare colore dei libri” a Marsala



La serata di domenica 8 agosto sarà dedicata agli amanti del Jazz con il concerto: “The Lady Sings - Omaggio a Billie Holiday„. Spettacolo dell‘ “Aldo Bertolino jazz quartet“ che sarà un intenso tributo blues all’unica vocalist afro-americana che si esibì insieme ai musicisti bianchi negli Stati del Sud, dove questo sodalizio suscitava opposizioni e minacce. Un omaggio all’arte oltre ogni forma di razzismo. Ad esibirsi saranno: Arabella Rustico, voce e contrabbasso; Dario Silvia, pianoforte; Fabrizio Parrinello, batteria; Aldo Bertolino, tromba e flicorno. “Billie, voce intensamente drammatica, elegante jazz, espressiva interprete di blues – spiega Bertolino – rivivrà nella Salina Genna. Billie, prima di cantare, chiudeva gli occhi, come in preghiera. E quale posto può essere più bello per elevare un canto verso il cielo”. Un concerto evocativo che al tempo stesso punta l’accento sul bisogno di equità sociale e dice no ad ogni forma di razzismo. “Non fa differenza per Billie l’essere bianca o l’essere nera. L’unica cosa che importa è la musica, è l’arte“. https://www.ciaotickets.com/biglietti/lady-sings-omaggio-billie-holiday-marsala

Lo spettacolo è inserito all’interno della rassegna “A Scurata”, presso il teatro a mare alla Salina Genna, alle 19,15.

Continua oggi e domani la rassegna letteraria “Il Mare colore dei libri” che si tiene a Villa Cavallotti, diversi gli appuntamenti in programma.

Alcamo ricorda Ludovico Corrao

Sabato 7 Agosto alle ore 21:00 presso l’atrio del Castello dei Conti di Modica, l’Amministrazione Surdi organizza una serata, all’insegna della musica e della lettura, per ricordare Ludovico Corrao, scomparso il 7 agosto del 2011.

La serata prevede letture teatrali dell’attore palermitano, Giacomo Guarneri, tratte dal testo “Il Sogno Mediterraneo” di Ludovico Corrao e Baldo Carollo, a cura dell’editore Ernesto Di Lorenzo, e le musiche del Duo Cromatico composto da Maria Agnese Augello al pianoforte e Vito Emilio Piccichè al clarinetto.

Interverranno il Sindaco Domenico Surdi, l’artista Francesco Cassarà, la figlia di Corrao, Antonella e il Presidente della Fondazione Orestiadi di Gibellina, Calogero Pumilia.



Partanna

Per il programma degli eventi “Artemusicultura” di Partanna, domenica 8 agosto ore 21,00, lo spettacolo musicale ”PIU’ a SUD di così…” Toni ARCO Vulcanic Trio (feat. Antonio FARAO’), nell’a,bito della XV rassegna culturale Castello Grifeo – Chateau Jazz, che si terrà al Castello Grifeo con Ingresso libero.

Castelvetrano

Domenica 8 agosto, doppio appuntamento con l’Estate Castelvetrano Selinunte 2021. Dalle ore 17.00 fino all’imbrunire, presso gli spazi di “Pensiero Contemporaneo”, avrà luogo l’ottava edizione di “Articolazione”, estemporanea e mostra di pittura e arte, fortemente voluta dalla Pro Loco guidata da Vincenzo Filardo che la definisce “un’occasione unica per conoscere ed apprezzare gli artisti del nostro territorio.”

Alle ore 21, infine, presso la collina orientale del Parco Archeologico di Selinunte, avrà luogo il concerto di beneficenza “Prenditi cura di Me”, il cui ricavato sarà devoluto all’associazione Nazionale Libellula Libera per la finalità e progetti sulla sindrome fibromialgica. L’evento è curato dall’Associazione “Musicar Culture” con Francesca Impallari e Martina Pagliarello. A presentare la serata sarà Bia Cusumano, referente dell’associazione Libellula Libera. Alla tastiera e alle programmazioni Gaspare Federico, al basso Francesco Federico, alla batteria Giuseppe Campisi, alla chitarra Francesco Critti, che si esibiranno insieme alla voce di Silvia Dolores, con i ballerini Anna Maria Gallo e Giovanni Di Maio.