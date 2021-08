Senso unico scorrimento veloce Marsala-Birgi, nuova ordinanza integra la precedente

07/08/2021 08:00:00

Integrato il provvedimento con il quale il Comando della Polizia Municipale di Marsala ha istituito il temporaneo senso unico di marcia in un tratto dello Scorrimento Veloce: quello che dall'Ospedale “Paolo Borsellino” giunge fino a dopo l'uscita dalla galleria “Santi Filippo e Giacomo” (svincolo contrada Bosco).

Il senso unico è conseguente al recente sopralluogo da parte dei Vigili del Fuoco che – su sollecitazione della Prefettura – hanno ulteriormente verificato lo stato di sicurezza della suddetta galleria. Una situazione di pericolosità già sottoposta a verifica alcuni anni fa e che, adesso, si è ripresentata implicando altresì lavori per i quali occorrono corposi investimenti (oltre un milione di euro). L'Amministrazione Grillo ha attivato la procedura affinchè sia l'ANAS ad assumere la cabina di regia dei necessari interventi ma, nell'immediato - per ovvie ragioni di sicurezza – è stato istituito il senso unico di marcia in un tratto dello Scorrimento Veloce. Tenuto conto dei tempi, l'intendimento è quello di ripristinare il doppio senso regolato da impianti semaforici in prossimità della galleria Santi Filippo e Giacomo.

Con il nuovo provvedimento, intanto - sempre ai fini di una maggiore sicurezza nella percorrenza del suddetto tratto a senso unico - si è provveduto a collocare ulteriore segnaletica all'ingresso dello SV con direzione Aeroporto “Vincenzo Florio”. Inoltre, pur essendo già una manovra vietata quella di immettersi dal Rifornimento carburanti nello SV, con direzione via Salemi, la nuova Ordinanza richiama l'attenzione degli automobilisti sulle prescrizioni del precedente provvedimento (n.194/2021) che – ovviamente – vieta qualsiasi manovra di inversione di marcia in senso contrario a quello consentito.