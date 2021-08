A Valderice ultimo appuntamento con Terrazza d'Autore 

08/08/2021 11:00:00

Si chiude con l'appuntamento dedicato a “La casa di Shara Band Ong. Memorie di una bambina a Tripoli” in programma oggi, 8 agosto, l'edizione 2021 di Terrazza d'Autore, la rassegna letteraria curata da Stefania La Via e Ornella Fulco.

Mariza D’Anna, dopo “Il ricordo che se ne ha”, torna con un romanzo in cui ripercorre l'infanzia della piccola Tea che, con i genitori e il fratello, abita al quarto piano del palazzo che si trova a Tripoli, in Shara Band Ong numero 56.

Il legame con quella terra, diventata la loro patria, è antico. Francesco, il bisnonno di Tea, è stato il proprietario di un’azienda agricola a cento chilometri dalla capitale, acquistata nella seconda metà degli anni Venti quando l'Italia fascista lanciò l'idea della Quarta sponda da colonizzare. In quel palazzo di quattro piani, tra la Cattedrale e il Palazzo reale, abitano famiglie di diversa origine e provenienza: arabi, ebrei, italiani, inglesi, maltesi.

Speranze e aspettative della famiglia di Tea si infrangono con l’avvento al potere di Gheddafi che, nell'ottobre 1970, caccia dalla Libia i ventimila Italiani che vi abitano. Converserà con l'autrice Ornella Fulco.

Mariza D'Anna ha vissuto a Tripoli fino all'età di nove anni. Con la famiglia si è poi trasferita a Roma e, successivamente, a Genova. Giornalista professionista dal 1995, lavora al giornale La Sicilia.

L'incontro inizierà alle ore 19 e si svolgerà, ad ingresso gratuito, al Teatro comunale “On. Nino Croce” di Valderice.

In ottemperanza alle più recenti disposizioni nazionali, l'accesso sarà consentito solo alle persone in possesso di green pass attestante l'avvenuta vaccinazione o l'avvenuta guarigione da Covid-19 o di certificazione attestante l'effettuazione di test rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-COV-2 effettuato da non oltre 48h.