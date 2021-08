Il mondo della cultura siciliana in lutto: è morto Roberto Sottile. Doveva essere ospite oggi a Marsala

08/08/2021 14:46:00

Doveva essere ospite oggi pomeriggio a Marsala, nell'ambito della rassegna "Il mare colore dei libri". Ma Roberto Sottile è morto, questa notte. 50 anni, docente universitario di Palermo, Sottile insegnava Linguistica italiana al dipartimento di Scienze umanistiche dell’università di Palermo.

Faceva parte del Comitato Scientifico dell’Atlante Linguistico della Sicilia, ha anche collaborato con emittenti radiofoniche con l’obiettivo di parlare della sua grande passione, vale a dire il dialetto. Infatti proprio in questi giorni era impegnato in un tour in Sicilia, con la tappa di oggi a Marsala, per presentare la sua ultima fatica letteraria “Suca. Storia e usi di una parola”.

E' morto per un improvviso malore. Oggi il suo appuntamento a Villa Cavallotti, accompagnato da un altro maestro della lingua siciliana, il marsalese Nino De Vita, che così lo ricorda in un post.