Il Green Pass, i rifiuti, Libertarismo o Anarchia?

08/08/2021 18:00:00

Libertarismo o Anarchia? L'agosto che si vive ha generato questo dilemma e il clima è incandescente metaforicamente, poi nella realtà alle nostre latitudine i primi giorni sono stati di fuoco. Si prospettano per la politica, roventi. Un anticipo è stato l'introduzione del Green Pass.

Si sono palesati i moderni libertari. Il libertarismo, è un insieme di filosofie politiche tra loro correlate che considerano la libertà come il più alto fine politico. Ciò generalmente include la libertà individuale, la libertà politica e la libertà di associazione. Il concetto fu utilizzato da filosofi e politici anglosassoni che provenivano da differenti formazioni culturali ed ideologiche -a volte anche contrapposte-. I libertari condividono uno scetticismo nei confronti dell'autorità e del potere statale, ma divergono sulla portata della loro opposizione ai sistemi economici e politici esistenti.

Espressione di questa diffidenza è l'anarchia, uno dei grandi pensatori della dottrina fu il filosofo Bakunin insieme al suo amico fraterno Malatesta. Alcuni comportamenti sia sociali che politici sono border line tra i due concetti. Quello politico fu il movimento no global generato dal popolo di Seattle e che il belpaese conobbe per il G8 di Genova nel 2008. Al suo interno varie correnti, tra cui i libertari e gli anarchici, i famigerati Black Bloc. Che le due dottrine siano contigue è cosa nota, come il travaso tra esse. Una affligge Capo Boeo. Alcuni cittadini contestano e si lamentano della gestione raccolta rifiuti e giustamente si dolgono del disservizio. Ma ciò non concede nella migliore delle ipotesi la facoltà di depositare la spazzatura fuori dagli orari e modalità stabilite, nella peggiore la creazione di microdiscariche, la linea è molto sottile. Necessita "differenziare" tra Libertarismo e Anarchia.



Vittorio Alfieri