09/08/2021 09:18:00

Old Wild West, la più grande catena di steak house d’Italia, conosciuta in tutto il territorio nazionale per le location in perfetto stile western, inaugura oggi 9 agosto il suo nuovo ristorante a Marsala, specializzato in "burger e steakhouse", ovvero in hamburger e carne, con oltre 200 ristoranti in Italia e all'estero.

La nota catena di fast food si trova nei locali al porto, esattamente in Piazza Piemonte e Lombardo n. 25/F - Marsala. Telefono 0923 909 195.

L'inaugurazione è prevista per le ore 19:00, così come annunciato sulla loro pagina Facebook.