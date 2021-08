A Petrosino il concerto dei The Kolors

09/08/2021 00:05:00

Si terrà lunedì prossimo (9 agosto) con inizio alle ore 21,30 il concerto dei The Kolors, uno degli appuntamenti di punta dell’Estate petrosilena 2021.

La band, vincitrice del talent “Amici” nel 2015, si esibirà allo Stadio Comunale con i brani che negli anni hanno caratterizzato il loro successo tra il pubblico, come “Everytime”, brano tra i più programmati dalle radio italiane, e il recente “Cabriolet Panorama”. La band ha trionfato ai Kid’s Choice Awards 2016 di Nickelodeon (nella categoria “Cantante italiano preferito”) e ai Tim Music On Stage Awards come “Migliore Fan Base”, “Talento Italiano del Futuro” e “Miglior Look”.

La vendita dei biglietti per assistere al concerto prosegue sulle piattaforme Ticketone e Ciaotickets, nonché nei punti vendita autorizzati (a Petrosino i ticket sono disponibili presso le tabaccherie in via Leonardo da Vinci e in via Pietro Nenni. Inoltre, il giorno del concerto verrà allestita una biglietteria allo Stadio Comunale che aprirà i battenti alle ore 17,30.

Si ricorda che alla luce delle recenti disposizioni normative l’ingresso ai concerti sarà consentito solo dietro esibizione del Green pass. Il Green pass si ottiene in uno dei tre seguenti modi:

Aver ricevuto almeno una dose del vaccino anti-Covid;

Essere guarito/a dall'infezione da non più di 6 mesi antecedenti alla data del concerto;

Aver effettuato un tampone molecolare e/o antigenico con risultato negativo entro le 48 ore precedenti la data del concerto.

Tali disposizioni valgono per tutti i possessori di biglietto con età dai 12 anni in su. Per i bambini tra i 6 e gli 11 anni di età non è previsto l’obbligo del Green pass ma dovranno indossare la mascherina per accedere al concerto. Nessun obbligo per i bambini da 0 a 5 anni. Il laboratorio di analisi Governale in via Pio La Torre n. 9 effettuerà test Covid il giorno del concerto dei The Kolors dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17. Ai possessori del biglietto del concerto di età compresa tra i 6 e i 17 anni verrà applicato uno sconto sul test.