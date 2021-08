Memorial Nino Via, gli agenti penitenziari di Trapani vincono la Coppa disciplina

09/08/2021 11:23:00

Gli agenti della polizia penitenziaria di Trapani si sono aggiudicati la Coppa Disciplina al memorial di calcio dedicato a Nino Via, il giovane ucciso da due rapinatori che aveva preso di mira un suo collega.

“Per noi è stato un onore poter partecipare al 14° memorial Antonino Via.”. Le parole di Gioacchino Veneziano, Gaspare D'Aguanno, Arcangelo Poma, Salvatore Turco, rispettivamente responsabili delle sigle sindacali UilPa Polizia Penitenziaria, Sappe, Uspp, Fns Cisl, che hanno consentito la partecipazione della squadra della polizia penitenziaria del Pietro Cerulli di Trapani. “.Queste iniziative benefiche – dichiarano i sindacalisti - devono essere incentivate da tutte le amministrazione dello Stato, perché il ricordo di eroi silenziosi come Nino Via non deve essere patrimonio di pochi”

Ed ancora: “Il valore del ricordo deve essere uguale per tutti , per questo un grazie deve andare non solo a tutti quelli che hanno partecipato, ma sopratutto a Nicola Lamia e Tore Fileccia, rispettivamente presidente e vice presidente Aics di Trapani, che con il loro impegno sono riusciti a mettere in piedi un torneo di altissimo valore sociale ed umano. Noi nel nostro piccolo – concludono -Veneziano, D'Aguanno, Poma, Turco, - abbiamo voluto donare all'apertura del torneo il calendario della polizia penitenziaria, e alla premiazione finale, la maglietta rappresentativa della polizia penitenziaria ai familiari di Nino Via”.