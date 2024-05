Il Centro Studi Arti Marziali di Marsala presente allo stage di Montesilvano

15/05/2024 17:00:00

Nei giorni 3. 4 e 5 maggio 2024, presso il G.H. di Montesilvano (Pe), si e' svolto, il 49° stage internazionale Arti Marziali, Wasca-Csen, organizzato dal Maestro Alfredo Bassani (Presidente internazionale, Wasca-Csen). Allo stage, hanno partecipato, Maestri e atleti provenienti, oltre che dall'Italia, anche dall'estero. Dalla Sicilia, nello specifico da Marsala, ha partecipato l' A.S.D. Centro Studi Arti Marziali Marsala, diretta dal Maestro Ignazio Parrinello, direttore tecnico nazionale Wasca, 8° Dan Ju Jitsu Evolution, con alcuni dei suoi allievi.

Protagoniste dell'evento sono state, le Arti Marziali (Ju Jitsu, Judo, Kwon Bop Combat, Karate, Aikido, ecc.), avente ognuna di queste, uno stile, una storia e un'etica proprie, così come regole e principi che le definiscono. Sono state giornate all'insegna dello sport, della condivisione e del divertimento e nel contempo dei bei momenti, in cui tutti gli atleti, delle diverse sedi sparse sul territorio nazionale ed internazionale, si sono incontrati, conosciuti e specialmente confrontati, e far si che l'evento abbia avuto come obiettivo principale e fondamentale, la pratica e la conoscenza delle diverse arti marziali.