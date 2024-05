L'Asd Karate Marsala conquista i Campionati Internazionali per Club di Ferrara

16/05/2024 15:55:00

Ottimi risultati per l'A.S.D. Karate Marsala del Maestro Vito Genna al Championship Karate for Club che si è svolto a Ferrara. Una competizione Internazionale con 1.311 partecipanti provenienti da 8 paesi. Nella prima giornata di gare dedicata ai Kata (forme) i lilibetani conquistano inaspettatamente 4 ori con Angelo Pizzo, Samuele Donat, -Salvatore Marino e Margherita Marchese che salgono nel gradino più alto contro tutti i pronostici. Il secondo giorno di gare è dedicato al kumite (combattimento) e dopo i 4 ori del sabato, arrivano altri 2 ori, 1 argento e 4 bronzi. In Evidenza Marco Di Benedetto e Sabine Germer nel Sanbon con l'oro nelle rispettive categorie, argento per Marco nell'ippon, Sofia Pizzo, Samuele Donato, Alex Hug e Anna Aurora Coppola con il bronzo.

"Questo gruppo di atcontinua a stupirmi, dichiara il Maestro Vito Genna, nonostante il livello di gara altissimo sono riusciti a dare il meglio di ciò che sanno fare, dimostrando una crescita tecnica e psicofisica invidiabile, più si alzano le difficoltà più loro diventano competitivi. Prossimi appuntamenti, il nostro Trinacria Cup a Mazara del Vallo, e passata l'estate, il Mondiale a Buenos Aires in Argentina".