Sport: ecco la decima della Shark - Il Marsala Volley combatte ma perde a Melendugno

15/12/2025 06:00:00

E' stata una settimana davvero interessante per lo Sport della provincia di Trapani. Anche se impossibile pensare a sole vittorie, le sorti delle squadre trapanesi hanno fornito ai tifosi prestazioni maiuscole anche nelle sconfitte. Una miscellanea di emozioni che coinvolgono tutte le città della provincia senza esclusione alcuna in una settimana che non si è chiusa con le gare di domenica ma avrà il suo termine lunedì con l'arrivo e l'esposizione, con la corsa dei tedofori, della fiamma olimpica dei giochi invernali di Milano/Cortina 2026. Un occasione imperdibile per gli appassionati di sport di poter ammirare una delle consuetudini più belle ed appassionanti del panorama sportivo olimpico e mondiale.

Basket: non si ferma la marcia trionfale della Trapani Shark. I granata hanno firmato una vittoria di prestigio contro l’Apu Old Wild West Udine con il punteggio finale di 91-73, centrando la decima affermazione consecutiva e confermandosi tra le forze dominanti del campionato. Quella andata in scena al PalaShark è stata un’autentica impresa, che va oltre il risultato sportivo: la squadra si è presentata all’appuntamento in un clima di forte tensione societaria, senza il coach e con il roster contanto. Nonostante queste avversità, i giocatori hanno saputo stringersi, trasformando le difficoltà in pura energia e determinazione. Determinante l’apporto offensivo di Notae (16 punti) e la regia lucida di Cappelletti (14), ma è stata la prestazione corale a spegnere ogni tentativo di rimonta da parte dell'Apu.

Volley: la lunga trasferta in Puglia si è rivelata amara per la Sigel Seap Marsala Volley. Nella quarta giornata di ritorno del Campionato di Serie A2 Tigotà, le lilibetane di Coach Lino Giangrossi sono state sconfitte dalla forte Narconon Volley Melendugno per 3-1 (25/20, 21/25, 25/15, 25/21). Nonostante la sconfitta, la squadra lilibetana ha mostrato carattere e resistenza, aggiudicandosi il secondo set con pieno merito. Il match è stato intenso e ricco di scambi lunghi, ma le troppe imprecisioni nei momenti chiave hanno impedito alle azzurre di portare a casa punti. A livello individuale si sono distinte la centrale Giulia Caserta e l'opposto Amelìe Vighetto con 12 punti a testa. Le azzurre sono ora chiamate a trasformare la delusione in determinazione in vista dei prossimi decisivi impegni casalinghi.

Futsal: si è conclusa con una sconfitta per 5-4 la sfida che vedeva il Marsala Futsal opposto al Gear Sport Regalbuto. I lilibetani non sono riusciti a invertire la rotta di questa partita incassando un risultato amaro nonostante una prestazione di grande orgoglio e intensità agonistica. Nonostante il risultato negativo, che lascia la squadra ancorata in posizione play off della classifica, il Marsala Futsal ha mostrato segnali di miglioramento dal punto di vista del carattere e della tenacia. La squadra è ora chiamata a lavorare sulla continuità e sulla fase difensiva per trasformare l'intensità in punti classifica nelle prossime sfide. Sconfitto anche il Futsal Mazara in quel di Messina contro la prima della classe. 3 a 2 il risultato finale per i peloritani che tornano in vetta alla classifica ad un solo punto di distanza proprio dal Mazara che di punti ne ha 18 e sta disputando un grande campionato. Adesso spazio al girone di ritorno che sabato 20 presenta il derby Marsala / Mazara che all'andata fu vinto dagli azzurri di Mister Torrejon in casa dei gialloblu di Mister Bruno.

Basket Femminile: la Sicily By Car Alcamo Basket chiude con un successo importante la trasferta di Cagliari confermando il proprio momento positivo in campionato. Le alcamesi passano sul campo del Cus Cagliari 58-47 e si avvicinano con fiducia al derby di Natale in programma tra sette giorni contro Ragusa. Russo trascina l’attacco della Sicily by Car Alcamo Basket con 12 punti, Nikolic dà qualità e presenza nei momenti chiave, mentre Vella, Thiam e Nielacna garantiscono energia e solidità. Positivo anche il contributo di Kraujunaite, importante nell’economia di una squadra sempre più compatta e consapevole. Un successo che pesa, soprattutto lontano dal PalaTresanti, e che conferma la crescita del gruppo guidato da Vincenzo Ferrara.

Calcio serie C: arriva un altro pareggio per il Trapani 1905, che chiude sull'1-1 la sfida casalinga contro il Cosenza. Per la squadra allenata da Aronica si tratta del terzo risultato utile consecutivo, che permette ai granata di rimanere ad un punto dalla zona playoff in attesa del completamento del turno. La partita ha mostrato un Trapani volitivo, capace di creare diverse occasioni, ma che ha faticato a concretizzare. Sono stati gli ospiti a portarsi in vantaggio al 20° minuto con Beretta, bravo a battere Galeotti con un rasoterra preciso. La reazione del Trapani non si è fatta attendere. A fine primo tempo, al 43°, ci ha pensato l'ex di turno, Gigi Canotto, a ristabilire la parità con un gol di pregevole fattura: un controllo di tacco a seguire su lancio lungo di Motoc e un destro secco che non ha lasciato scampo a Vettorel. Di seguito gli highlights del match:

Basket serie C: sconfitta amara per la Nuova Pallacanestro Marsala che, dopo un primo tempo di alto livello, si è arresa agli Svincolati Academy Milazzo. Il risultato finale è stato un combattuto 83-85, maturato dopo un fatale calo di concentrazione dei padroni di casa.

La NPMarsala aveva approcciato il match con la giusta intensità, costruendo un vantaggio significativo nei primi due quarti. Tuttavia, al rientro dagli spogliatoi, il PalaMedipower ha assistito a un vero e proprio "blackout" dei lilibetani nel terzo parziale. Gli Svincolati, sfruttando il momento di difficoltà avversario, hanno imposto un’accelerazione decisiva, firmando un parziale che ha capovolto l'inerzia della gara. Marsala, nonostante una reazione d’orgoglio nell’ultimo quarto, non è riuscita a completare la rimonta. Photo Giuseppe Montalbano.

Calcio Eccellenza: spettacolare derby tra il Castellammare 94 ed il Città di San Vito Lo Capo con quest'ultima formazione brava,nell'anticipo di sabato, ad imporsi in trasferta con il risultato di 1-2 grazie alla doppietta di Romito Bulades. Per i padroni di casa, sempre nel primo tempo, la rete del momentaneo pareggio di Musso non è bastata a portare punti in casa castellammarese. In classifica, fermi a 19 punti i ragazzi di Mione, ad un solo punto dalla zona play off i sanvitesi che di punti ne hanno 24. Sempre nell'anticipo di sabato il Marsala 1912 si è imposto in trasferta per 1-2 nei confronti del Montelepre. Le reti di Giardina al 4' e di Manno su rigore al 35' regalano tre importanti punti classifica ai lilibetani che adesso, visto il pareggio della capolista a Sciacca, conservano la seconda piazza a sette punti dalla vetta abitata dal Licata. Buono il pareggio a reti inviolate in trasferta a Cammarata per l'Accademia Trapani che così muove la classifica anche se all'interno dei play out. Buio pesto per la Folgore di Castelvetrano che per de per 0-1 il match casalingo contro il Partinicaudace di Mister Giannusa che da quando siede in panchina dei neroverdi non perde un colpo. Classifica amara per i folgorini costretti all'ultimo posto con un solo punto. Di seguito gli highlights di Montelepre Vs Marsala:



