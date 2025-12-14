Sezioni
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Sport
14/12/2025 18:30:00

Ciclismo: i Leoni di  Sicilia presentano la maglia ufficiale di gara

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-12-2025/ciclismo-i-leoni-di-sicilia-presentano-la-maglia-ufficiale-di-gara-450.jpg

L’ASD Leoni Team Marsala ha svelato venerdì 12 dicembre la maglia ufficiale che accompagnerà gli atleti nelle sfide lungo i sentieri e le strade asfaltate della nuova stagione agonistica. Un simbolo di grinta, appartenenza e ambizione, che rappresenta la voglia di “dare battaglia” in ogni competizione, con uno sguardo rivolto al futuro e un atteggiamento sempre positivo. La presentazione si è svolta in un clima di grande entusiasmo e partecipazione, alla presenza degli atleti e delle rispettive famiglie, che hanno colto l’occasione per scambiarsi gli auguri di Natale e augurare al team un anno ricco di traguardi e soddisfazioni sportive.
Un sentito ringraziamento è stato rivolto agli sponsor il cui prezioso supporto rappresenta una risorsa fondamentale per la crescita della società e per il perseguimento degli obiettivi sportivi. Grazie alla loro fiducia, i Leoni Team potrà affrontare la nuova stagione con determinazione, spirito di squadra e la consapevolezza di non essere mai solo sulla linea di partenza.
 



