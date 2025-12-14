Ciclismo: i Leoni di  Sicilia presentano la maglia ufficiale di gara

14/12/2025 18:30:00

L’ASD Leoni Team Marsala ha svelato venerdì 12 dicembre la maglia ufficiale che accompagnerà gli atleti nelle sfide lungo i sentieri e le strade asfaltate della nuova stagione agonistica. Un simbolo di grinta, appartenenza e ambizione, che rappresenta la voglia di “dare battaglia” in ogni competizione, con uno sguardo rivolto al futuro e un atteggiamento sempre positivo. La presentazione si è svolta in un clima di grande entusiasmo e partecipazione, alla presenza degli atleti e delle rispettive famiglie, che hanno colto l’occasione per scambiarsi gli auguri di Natale e augurare al team un anno ricco di traguardi e soddisfazioni sportive.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto agli sponsor il cui prezioso supporto rappresenta una risorsa fondamentale per la crescita della società e per il perseguimento degli obiettivi sportivi. Grazie alla loro fiducia, i Leoni Team potrà affrontare la nuova stagione con determinazione, spirito di squadra e la consapevolezza di non essere mai solo sulla linea di partenza.





