Le ASP siciliane assumono medici e dirigenti. 12 cardiologi a Trapani

10/08/2021 00:00:00

Sono 12 i posti di dirigente medico in cardiologia messi a concorso dall'ASP di Trapani. Questi saranno a tempo indeterminato e le domande come per gli altri bandi delle ASP regionali, potranno essere presentate entro il 30 agosto.

Un altro bando invece ma a tempo determinato riguarda gli infermieri pediatrici, i tecnici di neuro fisiopatologia e i tecnici di laboratorio medico.

L'Asp di Enna assume 43 dirigenti medici. 7 posti in medicina e chirurgia di accettazione e urgenza, un posto in cardiologia, 2 in radiodiagnostica e in ginecologia, lungodegenza e ortopedia. In chirurgia generale i posti da assegnare sono 6, 1 in urologia, 2 in odontoiatria e 1 in malattie infettive, 3 in nefrologia, 1 in neurologia, 3 in riabilitazione, 2 in neuropsichiatria infantile, 4 in psichiatria 2 medici Siav.

Sono 63 invece i dirigenti medici e collaboratori professionali da assegnare con mobilità volontaria regionale e interregionale. Tra queste figure c’è spazio per 2 collaboratori amministrativi, 1 collaboratore sanitario tecnico, 1 collaboratore tecnico professionale di categoria D, 1 assistente tecnico geometra e 2 autisti. A Palermo il Policlinico assume 2 posti di dirigente medico in psichiatria mentre quello di Messina un dirigente medico radio farmacista. Il Papardo di Messina, assegna un posto da dirigente ingegnere, un incarico quinquennale di dirigente dermatologo e un posto di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche e di ostetricia.