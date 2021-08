Pantelleria: gli eventi della settimana di Ferragosto tra cultura e musica

11/08/2021 18:00:00

Cultura e spettacoli caratterizzeranno la settimana di ferragosto a Pantelleria.

Giovedì 12 agosto alle ore 21.00 in Piazza Cavour con il Premio “Progetto da Pantelleria 2021” a cura di Pantelleria Internet, giunto alla quindicesima edizione. Il Premio è nato nell’estate del 2007 da una idea di Italo Cucci e ogni anno premia un personaggio che ha creato un progetto o creato un’immagine di Pantelleria che poi ha trovato eco in Italia e nel mondo. Quest’anno saranno premiati Marco Tardelli e Myrta Merlino, per la prima volta, infatti, la giuria presieduta da Italo Cucci ha deciso di dare il premio ad una coppia.

Un premio speciale andrà a Simone Parisi, l’atleta pantesco che ha partecipato a numerose manifestazioni regionali, nazionali ed ha anche portato il nome e i prodotti di Pantelleria alla maratona di New York. Un altro, su segnalazione del Rotary Club, andrà quest’anno a Valeria Li Vigni Tusa, archeologa, Soprintendente del Mare. Il Premio alla Memoria andrà invece a Antonio D’Ancona, il non dimenticato Presidente della G.A.P. (Gestioni Aeroporti Pantelleria), un uomo che, nella sua lunga carriera di Segretario Comunale, ha onorato con la sua professionalità l’isola che gli aveva dato i natali.

Venerdì 13 agosto alle 19.00 in Aula Consiliare, si terrà invece la presentazione del libro “Sebastiano Tusa: l’uomo, l’archeologo, lo studioso” di Angelo Mazzotta, il secondo appuntamento per ricordare il Professore tanto amato dai panteschi. Saranno presenti i familiari dello studioso e quanti hanno raccontato la loro esperienza, il loro lavoro e la loro amicizia con Tusa e le esperienze vissute insieme. L’ingresso è gratuito con Green Pass fino ad esaurimento posti dalle ore 20.30.

Sabato 14 agosto alle 22.00 in Piazza Cavour ci sarà il concerto dell’Orchestra LUNA ROSSA, tributo all’Orchestra Italiana di Renzo Arbore che in uno spettacolo coinvolgente che ripercorre le più famose canzoni della tradizione napoletana. Ingresso gratuito con Green Pass con prenotazione.

Domenica 15 agosto alle 22.00 in Piazza Cavour ci sarà invece il concerto di NOEMI, la cantante romana rivelazione di X‑Factor che in questi anni ha fatto conoscere la sua incredibile voce e il suo talento e che, in una veste inedita e piena di sorprese, arriva a Pantelleria in una tappa del suo METAMORFOSI SUMMER TOUR. Ingresso gratuito con Green Pass con prenotazione.

Per quanti non avessero il Green Pass e volessero fare il tampone ed ottenerlo per poter accedere all’area concerti, ricordiamo che il Laboratorio di Analisi Cliniche e Biologiche del Dott. Gisone sito in Corso Umberto I, 115 a Pantelleria è l’unico luogo, in questo momento, che offre il servizio di tampone per Green Pass. Ci si può recare direttamente al Laboratorio mercoledì 11 agosto (per il Premio Pantelleria) o venerdì 13 agosto (per gli altri eventi) dalle ore 9.00 alle ore 10.00.